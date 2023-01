Migranti: a palazzo Chigi la riunione tra Meloni, i vicepremier e Piantedosi

Si è conclusa a palazzo Chigi, secondo quanto si apprende, la riunione tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani e il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Al centro dell’incontro il dossier sui migranti.

Il governo non invia strumentalmente le navi cariche di migranti nei porti di città amministrate dall’opposizione, ha detto stamattina il ministro degli Esteri Tajani, parlando all’emittente “Radio Capital”. “E’ una colossale sciocchezza, le Marche sono governate dal centrodestra. E’ propaganda di basso livello”, ha affermato il ministro. “Non possono tutti attraccare a Lampedusa. Bisogna attraccare in un porto sicuro, in questo caso Ancona. Il governo sta lavorando per una strategia a breve, medio e lungo termine”, ha riferito Tajani. “Ho chiesto assicurazioni al governo tunisino perché ci siano maggiori controlli e il rispetto degli accordi. Devono riprendere i tunisini arrivati irregolarmente ma il loro numero non è proporzionale agli arrivi. Ne parlerò anche con il ministro degli Esteri turco”, ha continuato il capo della diplomazia italiana.

“Vogliamo gestire noi questo fenomeno e non possiamo permettere a navi private di sostituirsi allo Stato” ha detto ieri il ministro dell’Interno parlando del nuovo regolamento delle Ong. “Ci siamo mossi in linea con le convezioni internazionali: non neghiamo i salvataggi, non neghiamo che le persone vengano portare a terra ma cerchiamo di dare un quadro di regole”, ha chiarito.

