Migranti: 65 deputati tedeschi chiedono ai parlamentar italiani di non votare il decreto del governo

Sessantacinque deputati del Bundestag hanno chiesto ai parlamentari italiani di non votare il decreto del governo che limita l’azione delle organizzazioni private nel salvataggio dei migranti nel Mar Mediterraneo. Come riferisce il gruppo editoriale Rnd, l’appello è contenuto in una lettera firmata dagli appartenenti a ai gruppi di Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi, Partito liberaldemocratico (Fdp) e La Sinistra. L’iniziativa è di Julian Pahlke e Hakan Demir, esponenti rispettivamente dei Verdi e della SpD. Tra le firme figurano quelle dell’ecologista Anton Hofreiter, presidente della commissione Affari dell’Ue del Bundestag, e del socialdemocratico Lars Castellucci. La missiva è stata resa nota alla vigilia del voto definitivo della Camera dei deputati sul decreto del governo, in programma per domani 15 febbraio. I deputati del Bundestag affermano che l’Italia, in quanto Paese mediterraneo e sulla frontiera esterna dell’Ue, “non deve essere lasciata sola, come spesso è accaduto in passato” nella gestione dei flussi dei profughi. Allo stesso tempo, i deputati tedeschi si dicono “molto preoccupati” per il decreto, sostenendo che il provvedimento “contraddice il diritto internazionale del mare, i requisiti internazionali in materia di diritti umani e il diritto derivato europeo”.

I membri del Bundestag chiedono, quindi, ai colleghi italiani di “lavorare per il rispetto incondizionato del diritto internazionale” e di utilizzare a tal fine il loro “margine di manovra parlamentare”. Nella lettera viene criticata “l’attuale politica italiana” di non assegnare alle organizzazioni non governative che soccorrono i migranti porti sicuri più vicini al luogo dei salvataggi, ma “porti nel nord Italia” raggiungibili soltanto dopo diversi giorni di navigazione. Tale decisione “mette in pericolo la vita e l’integrità fisica delle persone soccorse”. Inoltre, l’obbligo per le unità delle ong di effettuare soltanto un salvataggio alla volta mina le “capacità di soccorso nel Mediterraneo”. Per i deputati del Bundestag, “un minor numero di navi di soccorso nella zona di ricerca e salvataggio (Sar) non porterà a un minor numero di persone in fuga, ma solo a più morti in fuga”.

