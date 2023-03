Migranti: 17.592 sbarchi nei primi tre mesi del 2023, quasi tremila negli ultimi giorni

Il numero dei migranti sbarcati in Italia a decorrere dal 1 gennaio 2023 al 10 marzo 2023 è di 17.592. La maggiora parte sono ivoriani (2.383), guineani (2.334), bengalesi (1.506) e tunisini (1.286). E’ quanto emerge dai dati del Viminale. Nel 2012, nello stesso periodo analizzato, si registrano 5.995 ingressi mentre nel 2022 risultano 5.976. Dall’8 al 10 marzo sono 2.964 i migranti sbarcati. Nel 2023 i minori non accompagnati sono 1.965.

500 persone in pericolo di vita al largo della Sicilia

Sarebbero 500 le persone su un barcone in pericolo di vita al largo delle coste siciliane. A lanciare l’allarme la ong Alarm phone su Twitter: “500 vite in pericolo al largo della Sicilia”. “Siamo in contatto con circa 500 persone su un barcone partito dalla Libia, ci ha chiamato dall’area Sar italiana”, scrive la ong. “Abbiamo allertato le autorità competenti. Non perdete tempo: mandate subito i soccorsi”.

Intanto continuano a rischiarsi le tragedie del mare: ieri poteva essere l’ennesima al largo delle coste di Lampedusa. Un barchino con 42 migranti, partito da Sfax, in Tunisia, è infatti affondato in serata. Tutte le persone a bordo sono state tratte in salvo dagli uomini della Guardia costiera. Nelle ultime 48 ore non c’è tregua nell’isola siciliana dove da giorni si susseguono nuovi sbarchi. Ieri sono state 41 le imbarcazioni soccorse nelle acque antistanti l’isola o in area Sar. Critica la situazione nell’hotspot di contrada Imbriacola dove sono oltre 2.500 gli ospiti a fronte di una capienza di poco inferiore ai 400 posti.

Sempre ieri in materia di immigrazione il Consiglio dei ministri, convocato a Cutro dopo la tragedia del 26 febbraio, ha dato il via libera ad un decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare. In particolare sono previsti dai 20 ai 30 anni di carcere se si causa la morte di più persone, dai 15 a 24 se muore un solo migrante e da 10 a 20 se in un naufragio ci sono feriti. Nel decreto sono contenute anche delle modifiche alle norme sui titoli di ingresso e di soggiorno per lavoro subordinato di cittadini stranieri semplificando l’avvio del rapporto di lavoro degli stranieri con aziende italiane e accelerando la procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale. Nel decreto compaiono anche norme sulla semplificazione delle procedure di espulsione e per il potenziamento dei centri di permanenza finalizzati al rimpatrio

