Migliora la situazione idrica in Lombardia: il deficit d’acqua è del 26,4 per cento

La situazione idrica in Lombardia sta attraversando una fase di bassa criticità. Lo dicono i dati dell’Assessorato Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica presentati oggi in Commissione Agricoltura del Consiglio regionale dove ha iniziato il suo iter “Lombardia green”, il dossier del Programma regionale di sviluppo sostenibile dedicato alle attività economiche e agricole di montagna. A maggio il deficit di acqua è stato del 26,4 per cento rispetto alla media, mentre nello stesso periodo del 2022 era del 51 per cento. Oggi le riserve idriche ammontano a 1942,2 milioni di metri cubi (nel periodo 2006-2020 la media era di 2639,3 milioni di metri cubi), circa 700 milioni di metri cubi di acqua in meno rispetto alla media. Per l’irrigazione in Lombardia si consumano 9 miliardi di metri cubi in una sola stagione. Una cifra superiore all’intero consumo annuo di acqua potabile in Italia che è di 8,3 metri cubi (in Lombardia il consumo di acqua potabile è di 1,37 metri cubi).

La rete lombarda “tiene” bene: la percentuale di perdite idriche è del 30,3 per cento contro una media nazionale del 42 per cento. La più virtuosa è Milano con il 17,6 per cento, mentre le altre provincie sono tutte sotto la media nazionale (solo Lecco è sopra con il 49 per cento). Regione Lombardia ha assegnato agli Uffici d’Ambito, per i trienni 21-23 e 22-24,124 milioni di euro di cui 23,4 milioni su acquedotti e reti idriche e 100 milioni su reti fognarie e sistemi di depurazione. Il Pnrr ha erogato agli operatori (gestori del servizio idrico e consorzi irrigui) risorse per circa 166 milioni di euro e 215 milioni di euro per le perdite di rete. Sono, invece, 65,5 milioni di euro le risorse del Pnrr per fognatura e depurazione. “Tutelare l’agricoltura significa diffondere i valori del mondo agricolo, garantire un presidio del territorio per il ruolo strategico che rivestono nella salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio e, in definitiva, difendere la nostra storia”, ha sottolineato il Consigliere regionale Giovanni Malanchini (Lega) presentando il “Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile” della XII legislatura in Commissione che dovrà esprimere il proprio parere finale sul Prss entro il prossimo 8 giugno: la votazione finale del provvedimento in Consiglio regionale è prevista per la seduta del 20 giugno.

