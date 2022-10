Micciché (FI): “Maltrattano Silvio, dobbiamo valutare un appoggio esterno”

Giorgia Meloni “ha deciso di fare fuori Berlusconi. Lui che ha sdoganato la destra in Italia e ha inventato il centrodestra. È tremendo”. Lo afferma in un’intervista a “La Stampa” il coordinatore di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè. Per questo motivo bisogna dare “l’appoggio esterno al governo – aggiunge -. Si scelga lei questi scienziati di ministri”.

La premier in pectore “sta giocando a dividere Forza Italia” – spiega ancora Micciché -, ovvero vuole “prendersi uno a uno i parlamentari per ammazzare definitivamente Berlusconi”, conclude Miccichè che però conferma di votare la fiducia al governo Meloni.

“Non si scherza… appoggio esterni, appoggio oggi sì domani no… i cittadini ci hanno votato, non possiamo tradire questa fiducia, non prendo nemmeno in considerazione altre ipotesi”, ha aggiunto Luca Ciriani, capogruppo uscente di Fd’I al Senato, a “Tg1 mattina”. Per oggi “mi attendo un chiarimento definitivo. Gli elettori hanno votato la coalizione del centrodestra e non gradiscono queste incomprensioni. Abbiamo ricevuto un mandato fortissimo e non possiamo tradirlo. C’è un tempo per le discussioni, le ambizioni personali ma anche per le decisioni. Gli italiani ci chiedono di essere seri e responsabili per affrontare i problemi” ha detto ancora . “Alla fine credo andremo insieme alle consultazioni, c’è una sola coalizione in campo e un solo piano, quello del centrodestra al governo. Diversamente non può essere”, ha concluso.

