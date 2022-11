Messico, l’ambasciatore De Chiara: “Un Paese dal potenziale ancora inesplorato”

Nonostante il suo “straordinario” potenziale, il Messico è un Paese che raramente viene evocato quando si parla di grandi mercati in cui investire. E certi stereotipi sulla violenza impediscono talvolta di cogliere la ricchezza culturale e di civiltà in grado do offrire. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” l’Ambasciatore italiano in Messico, Luigi De Chiara, auspicando l’irrobustirsi della già significativa presenza imprenditoriale italiana nel Paese. “In Messico le imprese italiane esportano in media beni e servizi per circa 6 miliardi di dollari all’anno, cifre equiparabili a quelle realizzate con Paesi di cui si parla forse di più come Brasile o Canada, India o Corea del Sud”, ha detto De Chiara. E nonostante sia una realtà fatta oggi di “grandi numeri”, il Messico è una terra di opportunità ancora “inesplorate”. Un Paese con “lo sguardo al futuro”, visto che l’età media dei circa 130 milioni di abitanti è compresa tra i 26 e i 27 anni, ma che ha già oggi un ruolo di primo piano nello scacchiere economico internazionale: “anche se pochi lo ricordano, il Messico è parte del G20, è la 14esima o 15esima economia al mondo, è membro dell’Ocse” e ha nel nuovo trattato commerciale dei paesi dell’America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca) entrato in vigore un anno e mezzo fa, un ulteriore trampolino di lancio.

Il Covid ha dimostrato “la debolezza intrinseca delle catene del valore. Accelerando l’integrazione regionale, il trattato prefigura la costruzione di una fortezza economica nordamericana di cui il Messico è la base produttiva”, ha detto l’Ambasciatore ricordando quanto viene immancabilmente detto agli imprenditori italiani. “Piuttosto che cercare di approcciare il mercato nordamericano con costi di produzione più alti, costi di trasporto e costi doganali più alti, vale la pena provare a produrre direttamente in Messico, con costi di produzione minori, abbattendo quelli di trasporto e quasi annullando i dazi. In questo senso, il Messico oltre a offrire un importante mercato interno è davvero un’autentica porta d’ingresso privilegiata per gli Usa e il Canada”. Elemento di “grande interesse” è anche la firma del nuovo accordo globale tra Messico e Unione Europea, che aggiorna lo strumento in vigore da venti anni, già responsabile di un grande . “Si tratta di un accordo più evoluto, che tra le altre cose protegge le indicazioni geografiche dello strategico settore enogastronomico”, ha aggiunto De Chiara. L’occhio dell’investitore può infine fissarsi su altri elementi di scenario: “rispetto ad altri Paesi dell’America Latina, dal punto di vista della gestione economico e finanziaria il Messico è impeccabile. Il peso è in regime di libera fluttuazione ma non perde terreno in modo significativo sul dollaro. Il debito pubblico tocca a stento il 50 per cento del prodotto interno lordo, non ci sono limitazioni all’uscita dei beni e soprattutto, dei profitti”. Di più, è un Paese che non conosce “cambiamenti drammatici nei passaggi di potere” in cui le Forze armate sono elemento di stabilità e non di rischio”.

Il Paese ha “una struttura produttiva di eccellenza, una straordinaria capacità di integrazione produttiva e commerciale”, senza contare un elemento di cruciale importanza, l’apparato “accademico, pubblico e privato, di tutto rispetto. Le università messicane, con un bacino di utenza che si estende a tutta l’America latina, riescono ad esempio a formare circa 200mila ingegneri all’anno”, benzina per le imprese a media e alta specializzazione. Dei 32 Stati che compongono la federazione del Messico, “almeno cinque sono equiparabili alla nostra Lombardia per dotazione infrastrutturale, per la presenza e per la qualità dei parchi industriali”. Un insieme di “realtà che fanno sì che tutti coloro che vengono in Messico per valutare le opportunità di investimento, non solo le grandi imprese, se ne vanno con un ammirato senso di ‘sorpresa’”, ha detto l’Ambasciatore evocando tra gli altri, il caso di un’azienda lombarda per componenti auto – Euro Group – che, spinta nel Paese circa dodici anni fa per una esigenza del suo principale committente europeo, ha sviluppato, proprio grazie alla collaborazione con ingegneri locali, un brevetto che gli permette di costruire parti del motore elettrico di Tesla. Un passaggio che consentirà all’azienda italiana di sfruttare l’avventura europea del costruttore statunitense di auto elettriche.

Non che l’attuale presenza italiana abbia qualcosa da invidiare a quella di altri Paesi. “Qui ci sono 1.700 imprese italiane o a partecipazione italiana, in gran parte nel settore turistico e della ristorazione, ma c’è anche la grande impresa, ad esempio, nel settore energetico”. C’è l’Eni, ricorda tra gli altri l’ambasciatore, “la prima impresa straniera a commercializzare il crudo messicano del Golfo, c’è Enel Green Power che negli ultimi dieci anni ha realizzato investimenti per 3,5 miliardi di dollari”. E altre grandi firme sono pronte a raddoppiare la scommessa: “C’è ad esempio Ferrero che ha da poco annunciato 50 milioni di dollari per ampliare uno stabilimento a Guanajuato”, pronto a rifornire la regione centro e nordamericana. “Nel settore automotive c’è Pirelli che ha già stanziato un miliardo e cento miliardi di dollari in dieci anni e che dovrebbe a breve annunciare un altro importante intervento per una nuova unità produttiva, che si aggiunge a quella già presente e di assoluto riferimento nella regione”. Tutte imprese che “anche nell’annus horribilis” della pandemia sono riusciti a realizzare profitti utili a mantenere i conti in ordine e mantenere i posti di lavoro anche in Italia”, ha aggiunto De Chiara.

D’altro canto, un’informazione non sempre puntuale e il persistere di alcuni stereotipi non permettono alle nostre imprese di nutrire per il Messico l’interesse che meriterebbe. Gli italiani, ha spiegato De Chiara, sono generalmente meno propensi ad occuparsi di Messico, anche rispetto ad altri Paesi dell’America Latina, “forse anche perché è l’unico tra i grandi Paesi della Costa atlantica, dal Canada all’Argentina, a non aver avuto i grandi flussi di migrazione italiana tra la fine dell’800 e gli inizi del 900”. Inoltre, in “tempi di globalizzazione, senza il contraltare di una informazione adeguata, l’immagine internazionale che il Messico ha grazie al grande successo di alcune serie televisive centrate sulla criminalità, è abbastanza negativa”, ha detto De Chiara. “Uno stereotipo forte soprattutto in Europa, forse con l’eccezione della Spagna, che non solo penalizza lo straordinario patrimonio artistico, culturale e storico, ma che finisce anche per spaventare un po’ quegli operatori economici medi e piccoli che non hanno quelle capacità di analisi dei mercati globali per rendersi conto delle opportunità che ci sono in questo paese”.

Non che la violenza o le migrazioni non siano temi meritevoli di preoccupazione, ma il racconto che se ne fa andrebbe contestualizzato. “Per le diseguaglianze sociali maturate nel tempo, e in parte per la posizione geografica, il Messico è Paese adatto per il fiorire di attività criminali, soprattutto legate al traffico di stupefacenti. Ma pur non essendo un esclusiva locale, dell’insicurezza in Messico se ne finisce per parlare più che in altri Paesi”, ha osservato De Chiara. Si tratta di un Paese grande, con all’interno zone di assoluta tranquillità e zone con indici di violenza ben oltre la media. Quel che è “interessante, è che anche la criminalità più organizzata non ha nessuna intenzione di interferire nell’investimento estero”, ha rimarcato l’Ambasciatore secondo cui la traccia più visibile del malaffare è quella delle estorsioni che “ha una certa diffusione dei grandi centri urbani, ma non colpiscono gli investimenti produttivi e non creano nessun problema nei parchi industriali”.

L’ultima nota è per Città del Messico, una metropoli “vibrante” dove “le cose succedono, non arrivano da fuori” e che la rendono una delle capitali globali della cultura. “Nei fine settimana, quando non ho impegni professionali, amo prendere la mia Vespa e perdermi per le strade di una città vibrante, dove esistono moltissimi spunti d’interesse”, ha spiegato. “C’è una parte vastissima del centro urbano che a livello artistico e culturale è una sorta di Manhattan”, ha detto l’Ambasciatore spiegando che quanto ad arte contemporanea, Città del Messico è uno dei “grandi centri di produzione e commercio a livello globale”. La piattaforma fieristica Zona Maco è un punto di riferimento per tutta la regione americana “seconda forse solo alla Art Basel di Miami”, e quando si svolge, la città si organizza “come con il Salone del Mobile a Milano: eventi, esposizioni parallele, fiere a tema”.

Una città dove “succedono cose che nella nostra Europa sarebbero oggi fuori misura: il mese scorso, i Coldplay hanno fatto cinque concerti in una settimana con circa 150mila spettatori l’uno, sempre tutto esaurito”. Senza dimenticare, sottolinea De Chiara, il valore di “un clima fantastico, la pulizia delle strade, un parco pubblico che è grande tre volte il Central Park di New York”. Rimane una città complessa da amministrare – per dimensioni, Roma potrebbe esserne un quartiere – e che è necessario percorrere adottando le dovute precauzioni, “peraltro come in tante altre città” nel mondo.

