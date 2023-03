A giugno il messaggio di speranza del Papa anche nello spazio grazie al Politecnico di Torino

Il prossimo 10 giugno dalla base di lancio di Vandemberg in California prenderà via il progetto che porterà nello spazio il messaggio di speranza di Papa Francesco grazie al Politecnico di Torino. Si chiama ‘Spei Satelles’ il CubeSat costruito dal Politecnico del capoluogo Piemontese e operato dall’Agenzia Spaziale Italiana, che entrerà in orbita grazie ad un razzo per portare il messaggio di speranza e pace del Papa (il libro ‘Perché avete paura? non avete ancora fede’), custodito da un nanobook realizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. L’iniziativa, promossa dal Dicastero della Comunicazione della Santa Sede, si ricollega all’evento che il 27 marzo 2020, in piena pandemia da Covid, ha portato il Papa a pregare in solitudine in piazza San Pietro con la Statio Orbis. Il progetto ha visto il contributo importante del Politecnico di Torino con i giovani dell’Ateneo che sono stati guidati dalla professoressa Sabrina Corpino.

“La Santa Sede ha chiesto all’Agenzia Spaziale Italiana di aiutarla ad individuare e realizzare, grazie alla tecnologia spaziale, una soluzione che consentisse alle parole di speranza del Santo Padre di oltrepassare i confini terrestri e di raggiungere dallo spazio il maggior numero possibile di donne e di uomini sul nostro pianeta affannato – ha affermato il presidente di Asi Giorgio Saccoccia -. Per chi, come noi, è abituato a vedere nello spazio il luogo privilegiato dal quale osservare il mondo e comunicare con esso senza confini, è stato semplice immaginare una soluzione rapida, umile ed efficace per offrire ali al messaggio del Santo Padre. È nato così Spei Satelles, concepito in maniera da essere realizzato e gestito dai giovani, i primi destinatari del messaggio di fiducia che Papa Francesco volle offrire al mondo il 27 marzo del 2020. Un connubio tra fede e tecnologia per nutrire la speranza in un futuro migliore”.

Mentre, il rettore del Politecnico di Torino saracco ha sottolineato come questo progetto sia “un’occasione straordinaria per il nostro ateneo, soprattutto per i nostri studenti e ricercatori guidati dalla prof.sa Sabrina Corpino. I nostri giovani hanno potuto misurarsi con una sfida tecnica e scientifica non facile in un quadro valoriale che rappresenta una sfida umana e culturale decisiva. Il messaggio che il Politecnico accoglie e rilancia con questo progetto è che scienza e tecnica possono e debbono essere uniti in alleanza come portatori di un messaggio di speranza e di pace per il mondo intero. Tutti abbiamo in mente il 27 di marzo del 2020 e cosa stavamo vivendo. I nostri giovani hanno costruito un artefatto tecnologico che, a partire da quel momento iconico, parlerà al mondo e permetterà ad ogni persona di essere protagonista di speranza e fratellanza universali insieme a Papa Francesco”, ha concluso.

