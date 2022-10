Meno materie prime e più poveri e profughi: terzo settore in difficoltà a riempire i “pacchi alimentari”

Da una parte la crescente richiesta di cibo per i nuovi poveri e i profughi che vengono dall’Ucraina, dall’altra la difficoltà delle realtà non profit di recuperare alimenti a causa dell’aumento dei costi delle materie prime. E così, anche le scorte di pasta e riso cominciano a scarseggiare rendendo più complicato rispondere ai bisogni che, invece, anche a Pasqua, sono in aumento. È questo il quadro fotografato da Anna Clerici, responsabile relazioni esterne e fundraising per Banco Alimentare della Lombardia.

Due anni di pandemia hanno già gravato non poco su una città altamente improntata a produttività e commercio come Milano, e i numeri lo testimoniano: nel 2021, Banco Alimentare della Lombardia ha distribuito nel solo capoluogo di regione circa 4.250 tonnellate di cibo, che corrispondono a otto milioni e mezzo di pasti, raggiungendo quasi 63 mila persone attraverso 232 strutture caritative, per un valore del distribuito pari a 13,2 milioni di euro. All’effetto della pandemia ora si aggiunge però anche quello della guerra in Ucraina. Non è ancora possibile, spiega Clerici, quantificare l’aumento del fabbisogno di aiuti, ma le strutture caritative partner nella città di Milano che hanno dato riscontro agli ultimi sondaggi inviati dal Banco Alimentare hanno segnalato un incremento delle richieste di cibo a cui, a causa di penuria di eccedenze, diventa progressivamente più difficile rispondere.

“Io ieri ero in magazzino e guardavo gli scaffali. Beni primari come pasta, riso, legumi incominciano a scarseggiare”, racconta Clerici. “C’è uno stato di preoccupazione perché stiamo registrando una flessione nel recupero di eccedenze alimentari, in particolare dall’industria, a seguito delle tensioni inflazionistiche e ci stiamo quindi attivando nel chiedere donazioni straordinarie di alimenti per far fronte alla grave emergenza di cibo amplificata dalle nuove povertà locali e dalle conseguenze della guerra in Ucraina”. L’appello di Banco Alimentare è quello di donare più cibo possibile, in un momento in cui si registra contemporaneamente un aumento di domanda da parte dei più fragili e difficoltà nel reperirlo per le associazioni del terzo settore. L’emergenza della guerra in Ucraina, in più, ha portato un gran numero di profughi a Milano, molti dei quali si stanno rivolgendo proprio alle realtà partner di Banco Alimentare per poter ottenere viveri e beni di primo consumo.

“L’impatto della guerra in Ucraina è arrivato anche qui – dichiara Clerici – perché molte strutture caritative convenzionate con Banco Alimentare stanno accogliendo profughi in numeri sempre crescenti, e sono perlopiù donne e tanti bambini. Necessitano prodotti per l’infanzia, difficili da recuperare perché creano poche eccedenze e sono costosi”. Oltre all’emergenza profughi, però, un altro allarme è quello rappresentato dai nuovi poveri. Un problema che è registrato dalle realtà che lavorano sul territorio di Milano, come Pane Quotidiano. Se chi chiede aiuto all’associazione è circa nel 65 per cento dei casi straniero, spiega il vicepresidente della Onlus Luigi Rossi, è anche vero che negli ultimi anni la popolazione italiana che richiede pacchi alimentari è aumentata. In particolare, sono sempre più anziani ad averne bisogno, “persone che magari vivono da sole e devono affrontare spese condominiali, utenze, e hanno una pensione che un tempo poteva essere dignitosa ma ora non lo è più”, spiega Rossi.

L’inflazione e i rincari stanno portando sempre più persone al di sotto della soglia della povertà. Un allarme, questo, segnalato da Banco Alimentare Lombardia ma ancora difficilmente quantificabile. Lo si può vedere però, pur in scala ridotta, attraverso i numeri registrati da Pane Quotidiano: “Negli ultimi mesi – afferma Rossi – si è stabilizzato un aumento che prima invece era un po’ più sporadico. Prima distribuivamo circa 3.000 o 3.200 razioni al giorno, e nell’ultimo semestre siamo passati a 3.500, con picchi di 14 mila. Quindi sostanzialmente possiamo dire che c’è stato un aumento circa dell’8-10 per cento delle persone che vengono a Pane Quotidiano”. Numeri, questi, che raccontano il crescente disagio dato dal rapido susseguirsi delle due crisi di questo inizio di decennio: quella pandemica e, adesso, quella scaturita da una guerra nel cuore dell’Europa.

