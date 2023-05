Memorandum di intesa tra Arabia Saudita e Paesi Bassi sulla produzione di idrogeno

Secondo Abdulaziz bin Salman Rotterdam potrebbe essere la principale destinazione in Europa dei derivati prodotti

Il ministro dell’Energia dell’Arabia Saudita, Abdulaziz bin Salman, e il ministro degli Affari economici e della Politica climatica dei Paesi Bassi, Micky Adriaansens, hanno siglato ieri un memorandum di intesa per stabilire una cooperazione nel settore dell’idrogeno. Lo ha riferito il quotidiano saudita “Saudi Gazette”, specificando che l’incontro è avvenuto a margine della Riunione internazionale sull’idrogeno, iniziato l’8 maggio scorso a Rotterdam. Secondo Abdulaziz bin Salman, i Paesi Bassi possono essere la principale destinazione in Europa dei derivati dell’idrogeno prodotti in Arabia Saudita.

“Rotterdam potrebbe essere il nostro hub in Europa”, ha detto il ministro saudita, aggiungendo che Paesi Bassi e Germania potrebbero essere i “partner naturali” dell’Arabia Saudita nel commercio di idrogeno verde.

