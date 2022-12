Meloni: “Trovo indegno che Di Maio screditi il Paese che gli dà lo stipendio”

“Trovo indegno che il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per tentare racimolare qualche voto, vada in giro per il mondo a screditare questo Paese che gli dà lo stipendio”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a margine di un appuntamento elettorale a Pescara. “Il livello di questa campagna elettorale è indegno: l’odio, la violenza, le menzogne e le mistificazioni. E non avete ancora visto niente”, ha aggiunto. “Ma più violenza vedete verso di noi, più odio ci buttano addosso – ha scandito – più dovete domandarvi perché e la risposta è perché facciamo tanta paura”. “La sinistra – ha poi argomentato – ha il terrore di perdere la sua egemonia di potere, perché a livello di idee non hanno niente”.

Riguardo al dossier relativo alla cessione di Ita, Meloni ritiene che “l’attuale governo non dovesse andare avanti su una materia così strategica” e dunque “dovrebbe aspettare”. ”Sulle materie strategiche, visto si vota fra 20 giorni, non capisco perché il governo vada avanti: sono scelte impattanti sul destino della nazione”, ha aggiunto ricordando che “abbiamo speso miliardi sulla compagnia di bandiera ed ora lo consegniamo a fondi stranieri”. Per la presidente Meloni “si tratta certamente di un dossier molto complesso” ma “una vicenda così strategica non credo sia di competenza di questo governo. Comunque si tratta di un altro pezzo di Italia che se ne va e tutto quello che posso fare per impedirlo sono pronta a farlo”, ha aggiunto sottolineando come il “marchio Italia” sia “il più famoso al mondo, fra quelli nazionali, tutti vogliono comprare prodotti italiani e l’Italia in questi anni ha svenduto marchi italiani: una follia”. “Abbiamo visto andarsene, in questi anni, tanti marchi” nazionali “grazie alla compiacenza di una classe politica che faceva finta di girarsi dall’altra parte” ma “noi quei marchi vogliamo difenderli”, ha concluso.

