Meloni: “Presidenzialismo entro fine legislatura”

"In cinque mesi il governo ha approvato la riforma del Codice degli appalti, l’Autonomia differenziata, la riforma fiscale, e prometto che non ci fermeremo”

“Mi impegno per avere, entro la fine della legislatura, una riforma istituzionale in senso presidenziale”, ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della manifestazione di chiusura della campagna elettorale del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione, Massimiliano Fedriga.

Il cantiere delle riforme

Per Meloni in cinque mesi “il governo ha approvato la riforma del Codice degli appalti, l’Autonomia differenziata, la riforma fiscale, e prometto che non ci fermeremo”. “Nelle prossime settimane arriveranno in Consiglio dei ministri le altre importanti riforme che l’Italia attende da decenni”, ha aggiunto.

Autonomia differenziata

Il presidente del Consiglio ha poi difeso l’autonomia differenziata: “E’ una sfida per far crescere i territori, uno stimolo per superare i divari aperti che esistono non solo tra Regioni ma anche tra territori di una stessa regione”. L’autonomia, ha proseguito Meloni, “è centrale nel rapporto tra Stato e Regioni” e “non toglie niente a nessuno”. Significa solo che, “se sei bravo a fare tuo lavoro, io Stato ti do un altro lavoro da fare perché te lo sei meritato”, ha concluso

Un programma di governo ambizioso

La premier ha parlato del programma di governo: “E’ ambizioso ma non ci mancano coraggio, la visione, rispetto e il rispetto per i cittadini che ci hanno votato per governare la nazione”. “Non siamo stati scelti per mantenere lo status quo – ha proseguito – ma perché la gente crede che possiamo liberare le energie migliori della nazione, perché sperano che abbiamo la forza per andare fino in fondo”. “È un cammino difficile, ma che non ci spaventa”, ha concluso Meloni

I rapporti nella coalizione di governo

Per il presidente del Consiglio la coalizione di governo non è a rischio. “Siamo compatti e uniti, con buona pace di quelli che ogni giorno ci presentano come spaccati”. “Però – ha proseguito – è buono che dicano cose false, perché quando hanno bisogno di mentire per attaccarti, significa che di motivi veri ce ne sono pochi”. “Mi pare – ha aggiunto – che siano altri ad essere nervosetti e io li capisco, perché dov’è il disastro che doveva profilarsi con il governo di centrodestra? Dove sono l’isolamento internazionale, il nervosismo dei mercati, il crollo dell’economia, con 100 mila nuovi posti di lavoro nei primi messi dell’anno?”.

La posizione sugli enti locali

Meloni ha affermato che il governo crede molto nella collaborazione con le Regioni, con gli Enti locali, per affrontare le sfide che abbiamo di fronte. “L’Italia altro non è che un mosaico di territori che hanno potenzialità straordinarie, che non è possibile valorizzare se non vengono conosciute e messe in rete”, ha aggiunto.

L’elogio al candidato Fedriga

Il presidente del Consiglio ha poi elogiato il candidato del centrodestra Massimiliano Fedriga: “E’ una persona capace, onesta, un amministratore puntuale e un alleato leale”. È una persona su cui poter fare affidamento a ogni livello”, ha concluso.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram