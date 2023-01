Meloni: “Possiamo garantire che l’Italia sarà migliore di come ci è stata consegnata”

“Sono certa che possiamo garantire che alla fine di questo periodo l’Italia sarà migliore di come ci è stata consegnata, questa è l’unica cosa che mi interessa. Abbiamo già conosciuto una politica che fingeva di affrontare i problemi non ponendosi problemi di quello che poteva significare per la nazione”. Lo ha detto ieri il presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo intervento a “Lombardia al voto”, che si è tenuto a Palazzo Lombardia. “Chi pensa che davanti a un’occasione come questa si possa ragionare con schemi del passato non si rende conto del tempo in cui vive” ha detto. Abbiamo davanti “un periodo abbastanza complesso ma penso che questo scenario non deve impedirci di guardare al futuro con ottimismo: dobbiamo avere il coraggio di pensare in grande, di fare scelte di lungo periodo” ha spiegato.

“Penso che la sfida di oggi sia passare dal gestire le crisi ad utilizzarle come momento per ripensarci, ad avere una visione di lungo termine. Non si governa questo tempo pensando in piccolo, serve i coraggio di fare scelte di lungo periodo, di rimuovere le sovrastrutture che hanno bloccato l’Italia” ha aggiunto. “Per la prima volta dopo tanti anni – ha aggiunto Meloni – non solo c’è un governo con un’ampia maggioranza e l’orizzonte che questo ci consente di fare è programmare, sapere che faremo molte cose per realizzare un’unica visione che vedremo alla fine”, ha chiosato.

“Riformare lo Stato in senso presidenziale è un impegno che ci siamo presi con i cittadini e intendiamo mantenerlo. Per raggiungere questo obiettivo ne parleremo con tutti perché vogliamo fare riforme condivise” ha affermato. La volontà del presidente del Consiglio è di portare a termine il mandato “dialogando, ma senza lasciare che atteggiamenti dilatori di altri ci impediscano di lavorare”, ha poi chiosato.

