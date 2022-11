Meloni oggi alla Cop27: interverrà durante la sessione plenaria

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è attesa oggi a Sharm el-Sheikh, in Egitto, per partecipare ai lavori del summit della Cop27, primo vertice internazionale cui presenzia da quando ha assunto l’incarico. Ancora non è chiaro se a margine dell’evento ci sarà un incontro bilaterale tra il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e il titolare di Palazzo Chigi ma, se dovesse avvenire, potrebbe essere il primo faccia a faccia tra un primo ministro dell’Italia è il capo dello Stato egiziano dopo l’omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano rapito, torturato e Ucciso all’inizio del 2016 al Cairo.

Il programma della visita prevede l’arrivo del presidente del Consiglio al centro congressi dove si tiene il summit sul clima alle ore 9:30. Dopo la foto di famiglia intorno a mezzogiorno è prevista la partecipazione alla cerimonia di apertura. Successivamente, Meloni parteciperà alla tavola rotonda “Just Transition” prevista alle 13:30 per poi fare il suo intervento durante la sessione plenaria intorno alle ore 18. Per il momento l’incontro con il Sisi non è inserito nell’agenda fornita da Palazzo Chigi. Tuttavia, fonti diplomatiche egiziane avevano riferito a “Agenzia Nova” che il cerimoniale del Paese delle piramidi stava lavorando a un possibile colloquio a margine dei lavori. “Attendo con impazienza la sua partecipazione al vertice Cop-27 per continuare ad affermare l’impegno del suo Paese amico negli sforzi per affrontare il cambiamento climatico e per assicurare a tutti noi, come leader mondiali, che affrontare il cambiamento climatico e superarne gli effetti rimangono una priorità internazionale assoluta nonostante le delicate circostanze politiche che il mondo si trova ad affrontare oggi”, aveva affermato Al Sisi nel suo messaggio di congratulazioni al presidente del Consiglio.

Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, presidente designato della Conferenza, ha fatto sapere che l’obiettivo dell’evento è passare dalla negoziazione e pianificazione alla realizzazione degli obiettivi posti nelle passate edizioni. Le questioni che verranno discusse, a detta del ministro, riguarderanno, l’adattamento ai cambiamenti climatici, la mitigazione delle ripercussioni negative, i danni causati dal cambiamento climatico e i possibili finanziamenti. I lavori del vertice, che prendono il via oggi, con sessioni di alto livello che vedono protagonisti capi di Stato e di governo, dureranno fino al giorno successivo. Vi saranno tre tavole rotonde e i leader partecipanti pronunceranno discorsi per spiegare gli sforzi dei propri Paesi pianificati e profusi per affrontare le ripercussioni del cambiamento climatico.

Le giornate dal 9 al 18 novembre avranno ciascuna un tema specifico: finanze, scienza, giovani e generazioni future, decarbonizzazione, adattamento e agricoltura, identità di genere e acqua, società civile ed energia, biodiversità. Il 17 novembre sarà la “giornata delle soluzioni”, mentre il giorno successivo, 18 novembre, si terranno sessioni di chiusura. Tutte queste discussioni apriranno la strada al primo “inventario”, il Global Stocktake, della Cop28, che nel 2023 valuterà i progressi collettivi globali in materia di mitigazione, adattamento e mezzi di attuazione dell’accordo di Parigi. Si prevede che un tema centrale quest’anno sarà quello del finanziamento, già discusso nelle passate edizioni. Il riferimento va alla promessa fatta nel 2009 dai Paesi più sviluppati di destinare 100 miliardi di dollari all’anno alle nazioni meno abbienti a partire dal 2020. La presidenza egiziana si è impegnata a dare seguito a questa promessa, sperando che possa essere realizzata entro il 2023.

L’edizione di quest’anno si tiene alla luce delle ripercussioni delle crisi derivanti dalla pandemia di Covid-19 e della guerra russo-ucraina. A tal proposito, uno dei temi da includere nelle discussioni dei prossimi giorni sarà anche il gas naturale, di cui l’Egitto è tra i principali produttori africani. Durante la Cop26 di Glasgow, i partecipanti si erano impegnati ad accelerare la riduzione di combustibili fossili e di emissioni di carbonio. Nel Glasgow Climate Act, i firmatari avevano stabilito di contenere l’aumento medio della temperatura terrestre entro 1,5 gradi rispetto ai livelli pre-industriali, a ridurre del 45 per cento le emissioni di CO2 entro il 2030, ad approvare e adottare i meccanismi dell’accordo di Parigi e a raddoppiare le misure finanziarie a sostegno dell’adattamento climatico. I Paesi partecipanti si sono poi impegnati ad aggiornare i piani nazionali con obiettivi più ambiziosi. Tuttavia, finora solo 24 Paesi su 193 hanno presentato i loro piani alle Nazioni Unite, ha fatto sapere l’Onu stessa. “I governi nazionali devono rafforzare ora i loro piani d’azione per il clima e attuarli nei prossimi otto anni”, ha messo in guardia Simon Stiell, segretario esecutivo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, durante un briefing con la stampa la scorsa settimana.

