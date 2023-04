Meloni: “Non perderemo l’opportunità del Pnrr, nonostante i ritardi che abbiamo ereditato”

“Sul Pnrr sento e leggo cose che non esistono. Come il ministro Fitto ha già spiegato in diverse sedi istituzionali, governo e maggioranza stanno lavorando con la Commissione europea per risolvere alcuni problemi strutturali del piano”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un’intervista a ‘Milano Finanza’. “Ma il Pnrr, sia chiaro, non è un problema, ma una grande opportunità che il governo non si lascerà sfuggire, nonostante errori e ritardi che ha ereditato. Per questo siamo al lavoro per rimodulare il piano e risolvere le criticità, puntando su quei progetti per i quali i finanziamenti possono essere spesi entro la scadenza del piano”, ha aggiunto.

Meloni ha poi parlato del Def: “Abbiamo presentato un Documento di economia e finanza serio, le previsioni della crescita del Pil sono riviste al rialzo con responsabilità, l’economia va meglio grazie agli interventi messi in campo sin dal suo insediamento dal governo, in primis la legge di Bilancio, al calo del prezzo delle materie prime, al rallentamento dell’inflazione e alla ripresa dei consumi, dovuta anche al clima di fiducia che si registra in Italia da quando è in carica l’attuale esecutivo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un’intervista a ‘Milano Finanza’. “Dall’ipotesi di recessione preventivata da molti o anche dalle previsioni di un timido +0,6 per cento del Pil 2023 contenute nel Documento programmatico di bilancio dello scorso novembre, passare ad una crescita del Pil dell’1 per cento non è un risultato di poco conto, considerando inoltre le basse percentuali di crescita che l’Italia ha fatto registrare negli ultimi 20 anni, escluso il biennio post pandemia. Vorremmo poi ritrovarci a fine anno nella condizione di annunciare risultati migliori – ha aggiunto – rispetto a quanto attualmente previsto e non, come avvenuto molto spesso in passato, a dover rivedere al ribasso, anche in maniera marcata, le previsioni contenute nel Def”.

Il presidente del Consiglio, nel corso dell’intervista, ha parlato anche del rinnovo dei consigli di amministrazione delle aziende di Eni, Enel, Leonardo, Poste e Terna: “Sono soddisfatta, è stato un ottimo lavoro di squadra del governo che ne esce rafforzato. Abbiamo indicato i nuovi amministratori guardando alla competenza e non all’appartenenza. E per la prima volta nella storia delle grandi aziende quotate e partecipate dallo Stato abbiamo una donna amministratore delegato. Eni, Enel, Leonardo, Poste e Terna sono aziende diverse che hanno tutte un obiettivo comune: ottenere risultati economici solidi e duraturi nell’interesse della nazione che rappresentano in tutto il mondo. Queste aziende e i loro amministratori hanno di fronte sfide enormi in uno scenario sempre più competitivo. La missione del governo è quella di creare le condizioni migliori per favorirne la crescita, garantirne l’indipendenza, dare impulso agli investimenti in Italia e alla capacità di penetrazione nei mercati internazionali”.

“Abbiamo il dovere di difendere la competitività delle nostre aziende e dobbiamo aiutare il sistema produttivo in maniera tale da non creare disparità all’interno del mercato unico. Per questa ragione pensiamo che un fondo sovrano per sostenere le imprese sia la strada giusta. Un fondo sovrano nazionale, aperto al contributo di privati, può essere lo strumento adatto a rilanciare gli investimenti, convogliando l’enorme risparmio italiano verso fini produttivi, per lo sviluppo industriale e tecnologico della nazione”, ha proseguito Meloni. “Borsa Italiana è una società strategica per l’interesse nazionale, motivo per cui Fratelli d’Italia nella scorsa legislatura ha evidenziato in Parlamento tutti i rischi che sarebbero potuti derivare per il sistema Italia da questa operazione – ha aggiunto -. Con il disegno di legge a sostegno della competitività dei capitali adottiamo una serie di interventi nell’ambito del quadro normativo dei mercati finanziari italiani per una maggiore semplificazione, razionalizzazione e ammodernamento: vogliamo promuovere il sistema e le imprese che operano al suo interno. Queste norme renderanno Piazza Affari più competitiva e le imprese saranno incoraggiate a restare in Italia, un ambiente creativo unico al mondo”.

