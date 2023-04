Meloni mercoledì in visita a L’Aquila per la messa in ricordo delle vittime del terremoto

La celebrazione è in programma alle ore 18 nella chiesa di Santa Maria del Suffragio, in piazza Duomo

Domani il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si recherà a L’Aquila per partecipare alla messa in ricordo delle vittime del terremoto del 2009. La celebrazione è in programma alle ore 18 nella chiesa di Santa Maria del Suffragio, in piazza Duomo. La scossa principale del terremoto dell’Abruzzo si verificò durante la notte del 6 aprile del 2009, alle 3:32, con epicentro nei pressi della città de L’Aquila e con una magnitudo di 6.3. Il bilancio definitivo fu di 309 vittime e di oltre 1.600 feriti.

