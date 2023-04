Meloni: “L’Italia sostiene gli sforzi per rafforzare la Somalia”

“Ho avuto il piacere di incontrare anche il Presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud. La Somalia troverà sempre nell’Italia un partner privilegiato e solido nel sostenere gli sforzi volti a rafforzare le istituzioni somale e la stabilità dell’intero Corno d’Africa”. Ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio si trova ora all’istituto statale “Galileo Galilei” di Addis Abeba, la più grande scuola italiana all’estero con oltre 900 iscritti. Prima di visitare l’istituto, Meloni ha avuto un incontro trilaterale con il primo ministro dell’Etiopia Abiy Ahmed Ali e con il presidente della Somalia Hassan Sheikh Mohamud.

Piano Mattei per l’Africa

Nella giornata di ieri Meloni ha fatto riferimento al vertice Italia-Africa di ottobre come una buona occasione per presentare un “piano Mattei” definito. “Il summit intergovernativo di ottobre mi sembra l’occasione giusta per presentare definitivamente il nostro Piano Mattei, nel quale collaboriamo con questi Paesi” africani, ha detto Meloni, che ha sottolineato l’intenzione del governo di “offrire punti di vista” ma agire in collaborazione con i Paesi del continente. Meloni non si è espressa sulla sua eventuale presenza al summit in programma a maggio a New York sulle crisi umanitarie nel Corno d’Africa ma ha ricordato che il summit “è co-guidato dall’Italia e dal Sudan”, e che spetterà al ministro degli Esteri Antonio Tajani rappresentare il nostro Paese. Il premier ha poi fatto riferimento ai “molteplici eventi” sull’Africa sui quali l’esecutivo sta lavorando, inclusi di Dialoghi mediterranei o l’evento della Fao in agenda il 24-26 luglio a Roma, “al quale abbiamo invitato l’Unione africana e dove ci sarà penso anche il premier etiope Abiy Ahmed“.

L’Etiopia è un Paese con il quale l’Italia vanta storiche e importanti relazioni che il governo intende rafforzare ulteriormente. “Sono molte le materie sulle quali discutere, a partire da quella migratoria che è una conseguenza, ma qui sono presenti le nostre aziende con i loro investimenti e le loro infrastrutture che sono riferibili a quello che io chiamo ‘piano Mattei’ per l’Africa. Le aziende italiane hanno costruito e stanno costruendo le dighe principali”, ha detto Meloni. “C’è un sostegno del quale questo Paese ha bisogno, particolarmente sul piano finanziario. Ce ne stiamo occupando, come stiamo facendo in una situazione completamente diversa per la Tunisia, per ottenere lo sblocco di finanziamenti che poi consenta ulteriori investimenti”, ha aggiunto la premier, sottolineando “ottima” l’amicizia che la lega al primo ministro Ahmed, con il quale “è la terza volta che ci incontriamo e che secondo me può avere importanti sviluppi anche in tema di stabilità complessiva della regione, tanto è vero che domani faremo un trilaterale con presidente somalo, che pure ho già incontrato. C’è un protagonismo italiano in Africa e nel Corno d’Africa che per noi è cruciale e sensibile per molte materie”, ha aggiunto.

La visita di Meloni in Etiopia

Questa in Etiopia è la prima visita di un leader di governo occidentale dalla fine della guerra nel Tigrè. “La visita è determinante per rafforzare ulteriormente i legami tra i nostri due Paesi” ha scritto il primo ministro etiope Abiy Ahmed. La visita del presidente Meloni in Etiopia è la prima di un capo di governo occidentale dalla fine della guerra nel Tigrè, concluso a novembre con la firma degli accordi di Pretoria dopo due anni di conflitto, ed il terzo incontro con il premier Ahmed. Per l’esecutivo, l’incontro con il primo ministro etiope rappresenta un passo importante nel rafforzamento delle relazioni bilaterali tra l’Italia e l’Etiopia e un segno concreto dei legami storici e solidi tra i due Paesi, oltre ad essere un’occasione per consolidare i rapporti italiani nel Corno d’Africa. L’Italia é impegnata in Etiopia per sostenere il processo di pace e la ripresa sociale ed economica, nella consapevolezza della centralità di Addis Abeba per la stabilità regionale. L’Italia, inoltre, sostiene l’Etiopia nel programma di riforme e di trasformazione economica mettendo a disposizione la competenza delle imprese italiane e favorendo il re-impegno nei fori competenti. Alla visita del presidente Meloni seguirà anche quella di una missione imprenditoriale guidata da un esponente di governo, a riprova dell’interesse italiano ad instaurare una cooperazione con i Paesi africani su base paritaria, accompagnando i partner africani nel percorso di rafforzamento istituzionale e crescita socio-economica, attraverso la formazione professionale e lo sviluppo del capitale umano.

La visita segue quella effettuata dal primo ministro Abiy Ahmed a Roma lo scorso 6 febbraio, in occasione della quale furono firmati una serie di accordi di cooperazione per un totale di 140 milioni di euro. Durante il suo soggiorno ad Addis Abeba, riferisce il ministero degli Esteri etiope su Twitter, la Meloni incontrerà alti funzionari governativi dell’Etiopia e dell’Unione africana con i quali discuterà del rafforzamento del sostegno umanitario e dell’assistenza allo sviluppo, oltre che di questioni regionali, continentali e globali di interesse comune.

Alla luce delle crescenti prospettive di stabilizzazione post-bellica, l’Italia considera i rapporti con l’Etiopia “eccellenti” e “sempre più solidi”, ed in questo senso la visita di Meloni è un’occasione per sviluppare ulteriormente le opportunità di partenariato in campo economico legate alla ricostruzione, allo sviluppo di opere pubbliche e infrastrutturali e investimenti a livello interregionale, anche nel settore energetico. Il rafforzamento del dialogo e la stabilità e integrità dell’Etiopia rappresenta una priorità per l’interesse nazionale, anche in chiave di contenimento di fenomeni migratori illegali e il traffico di esseri umani. L’Etiopia è infatti tra i Paesi beneficiari del Decreto Flussi 2022 e rappresenta uno snodo per i flussi che attraversano le frontiere orientali verso il Sudan, fino alla Libia, e da lì in Italia. Nel Paese ci sono 823 mila rifugiati e 4,2 milioni di sfollati. Il 24 maggio l’Italia co-organizzerà a New York con le Nazioni Unite, la Conferenza internazionale dei donatori sulle sfide umanitarie e le emergenze nel Corno d’Africa. Un’opportunità che conferma la solida attenzione italiana verso il Sud globale ed il continente africano. A fronte dell’attuale emergenza sanitaria, sottolinea Chigi, l’Italia rimane pronta a fare la sua parte aumentando l’impegno di cooperazione allo sviluppo per le emergenze umanitarie, in particolare per Etiopia e Somalia. L’Etiopia è uno degli 11 Stati africani prioritari per la Cooperazione italiana e uno dei maggiori beneficiari dell’Aiuto pubblico allo Sviluppo: nel Paese sono in corso oltre 60 iniziative di sviluppo per un valore complessivo di circa 265 milioni di euro. La questione della sicurezza alimentare è inoltre un altro settore in cui l’Italia è fortemente impegnata e vuole dare il proprio contributo condividendo la sua profonda esperienza nel settore. In questa prospettiva, dal 24 al 26 luglio Roma ospiterà il Vertice sui sistemi alimentari “Stock Taking Moment”.

Con un interscambio commerciale di 176,6 milioni di dollari al 2021 (dati Ice), le relazioni tra Italia ed Etiopia sono trainate dal settore macchinari e apparecchiature (63,4 milioni), seguito da quello dei prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature (9,8 milioni) e degli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (15,4 milioni). L’Etiopia è il quinto mercato di destinazione dell’export italiano in Africa sub-sahariana, mentre l’Italia è il nono cliente e quinto fornitore a livello mondiale, secondo partner commerciale, primo fornitore e terzo cliente a livello europeo. La quota di mercato del nostro export è pari al 4 per cento, molto superiore a quella dei principali competitor europei (Germania: 2,1 per cento; Francia 1,3 per cento; Spagna: 0,9 per cento). Circa la metà del nostro export è basato su macchinari e apparecchiature, in particolare macchine industriali specializzate e di impiego generale (motori e generatori). Seguono prodotti della siderurgia, tessili, componenti di autoveicoli (granaglie, prodotti in metallo ed elementi da costruzione in metallo). Per quanto riguarda le importazioni, esse si concentrano nel settore agricolo (caffè, semi oleaginosi e altri prodotti di colture permanenti) e nelle produzioni conciarie e tessili. Questi dati non tengono conto del fenomeno delle triangolazioni (via Paesi del Golfo) e dei beni prodotti da aziende italiane presso stabilimenti in Paesi terzi.

Dopo anni di sostanziale oblio, l’impressione è che l’Italia stia tentando di recuperare – nell’ambito del più volte annunciato “piano Mattei” per l’Africa – il terreno perduto nel Corno, una regione strategicamente importante essendo situata all’incrocio di rotte commerciali, ma anche vulnerabile alla concorrenza politica e militare. La sua posizione geografica è di importanza strategica per la sicurezza non solo dei Paesi vicini, ma anche europei. Tuttavia, la regione è minacciata da una costante insicurezza e instabilità, essendo un terreno fertile per l’estremismo e gli attacchi terroristici. L’impegno dell’Italia nel cosiddetto “Mediterraneo allargato” – in cui si può in qualche modo includere la regione del Corno d’Africa – deve affrontare la crescente concorrenza di Paesi come Cina, Russia, India e Turchia.

