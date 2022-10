Meloni: “L’Italia deve partire dalla difesa del suo interesse nazionale”

"In questi giorni ho scelto di limitare le mie uscite pubbliche per dedicarmi ad affrontare i dossier più urgenti che la politica dovrà affrontare nei prossimi mesi"

“La postura dell’Italia deve partire dalla difesa del suo interesse nazionale per trovare soluzioni comuni”. Lo ha affermato la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervenendo dal palco del villaggio Coldiretti. Questo – ha argomentato Meloni – “non vuol dire avere un approccio negativo verso gli altri ma positivo verso se stessi. Confido ci siano margini per mettere a punto una soluzione che impatterà sui costi energetici e delle bollette tra qualche mese, ma il lavoro che va fatto in queste ore è capire come intervenire sui costi energetici di questo autunno”.

Dopo il successo alle elezioni del 25 settembre, la leader di Fd’I si è messa a lavorare ai dossier che impegneranno il prossimo governo. “In questi giorni ho scelto di limitare le mie uscite pubbliche per dedicarmi ad affrontare i dossier più urgenti che la politica dovrà affrontare nei prossimi mesi. Vorrei fosse chiaro da subito che abbiamo in mente di dare risposte immediate ed efficaci ai problemi della nazione. L’obiettivo è ridare a questa nazione una strategia industriale”, ha detto.

“Non intendiamo fare da soli. Credo in capi intermedi e in chi vive problemi ogni giorno. La politica deve avere buon senso di ascoltare e decidere, ma anche l’umiltà di chiedere a chi vive problemi tutti giorni quali sono le soluzioni migliori. Quindi aspettatevi di essere coinvolti. Costruiremo un rapporto diverso tra istituzioni e cittadini”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram