Meloni: “L’economia italiana sta andando molto bene, le misure governo sono efficaci” – foto e video da Londra

Il governo italiano non prevede iniziative simili a quella del ricollocamento dei migranti in Ruanda

L’economia italiana sta andando molto bene, il che significa che i provvedimenti presi dal governo sono efficaci. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando alla stampa all’ambasciata d’Italia a Londra. “Abbiamo lo spread sotto la media dello scorso anno, la Borsa che sale, una previsione di crescita che è maggiore di quella di Francia e Germania e maggiore di quella prevista: questo è quello che vedono i mercati”, ha detto Meloni. “Penso che questi elementi vadano sottolineati, non si può fare sempre il ‘Tafazzi’ e dire, anche quando le cose vanno bene, che le cose vanno male”, ha detto Meloni.

Il governo sta facendo un lavoro molto serio sul Pnrr: “la volontà indiscussa e indiscutibile è spendere i soldi”. “Per spendere i soldi del Pnrr devi andare a valutare delle ipotesi che non sono realistiche e in quel caso correggerle per spendere i soldi. È una grande sfida per noi, è il primo tema di cui ci occupiamo, su cui siamo concentratissimi e un tema su cui secondo me non c’è da essere preoccupati”, ha detto Meloni. “Quando serviranno i poteri sostitutivi verranno usati, quando sarà necessario dire che qualcosa non va bene, si correggerà e ci stiamo lavorando con forza. Non alimentiamo un racconto che non esiste perché la fase è delicata”, ha aggiunto.

Migranti

È illegale attraversare i confini di una nazione senza rispettare le regole: il Regno Unito nel suo accordo con il Ruanda non viola alcuna regola. “In quel caso processi la richiesta per capire se è immigrazione illegale o se si tratta di persone che scappando da guerra e violenza hanno diritto a protezione internazionale, dopo di che fanno quello che fanno tutti gli altri”, ha detto Meloni. “Mi pare che in alcuni casi si faccia finta di niente, in altri si ingigantiscano questioni che sono solo il tentativo di risolvere problemi che, quando si intensificano, rischiano di avere reazioni difficile da controllare”, ha detto Meloni.

Il governo italiano non prevede iniziative simili a quella del ricollocamento dei migranti in Ruanda che opera il Regno Unito. “Però se si trovano delle soluzioni che impediscano che la congestione avvenga tutti negli stessi Paesi, questo aiuta. Non si tratta o meno di Paesi terzi, si tratta di trovare soluzioni per alleggerire la pressione”, ha detto Meloni. Quando si parla di deportazione in relazione all’accordo fra Regno Unito e Ruanda sul ricollocamento di migranti in attesa di valutazione della protezione internazionale “io non sono d’accordo”: “non vi rendete conto della gravità del temine utilizzato”. “Io non la vedo come una deportazione ma come un accordo tra Stati liberi nei quali viene garantita la sicurezza delle persone e credo che parlare di deportazione o lasciare intendere che il Ruanda sarebbe un paese che non rispetta i diritti e sarebbe una nazione inadeguata o indegna credo che questo, sì, sia un modo di razzista di leggere le cose”, ha detto Meloni.

“Il racconto secondo cui il Ruanda, con cui il Regno Unito ha un accordo di ricollocamento dei migranti in attesa di valutazione della domanda di protezione internazionale, sia una nazione impresentabile è razzismo. Non è deportazione perché ti stai confrontando con l’immigrazione illegale e quando ti confronti con l’immigrazione illegale devi processare le richieste. C’è un tempo entro la quale quella richiesta va processata, se non hai diritto alla protezione internazionale e in quel caso, a prescindere dalle decisioni di tutte le corti del mondo, devi tornare a casa”, ha detto. “Dove queste richieste vengono processate, atteso che l’Ue prevede dei centri dove collocare le persone nei tempi in cui viene processata la richiesta, è secondario. La materia diventa molto più difficile da gestire se pensi di concentrare la pressione solo su alcune nazioni”, ha aggiunto Meloni.

Il primo ministro britannico Rishi Sunak sta cercando di avviare una collaborazione con l’Ue sulla questione dei flussi migratori irregolari, ha proseguito. “Sunak sta cercando di collaborare con l’Ue e con l’Italia, oltre che con la Francia di Macron con cui sta tentando un partenariato. Il Regno Unito è disponibile a collaborare con Frontex. Se tu non lavori sulla dimensione esterna” sarà poi difficile “cercare di risolvere il problema internamente fra le singole nazioni”, ha detto Meloni.

“In caso di disastro economico in Tunisia, dato che sembra ci siano centinaia di migliaia di persone “intenzionate a partire, che si fa? È necessario investire in Africa con risorse efficaci”, ha detto il premier, secondo cui “è l’unico modo” per evitare un massiccio afflusso migratorio. “Cerchiamo di affrontare le questioni con pragmatismo e non con approcci ideologici”, ha detto.

La politica interna

Il taglio dei parlamentari incide perché il doppio incarico rende più facile che in Aula manchino i numeri, ma non si stanno valutando sostituzioni, ha detto rispondendo a una domanda sulla possibile sostituzione di sottosegretari che mantengono doppi incarichi. “Credo soprattutto che bisogna parlare con i capigruppo e trovare un modo per garantire che si riesca a fare il doppio lavoro, lavorando di più se necessario, perché purtroppo riguarda tutti ma non prevedo ipotesi di sostituzioni di doppi incarichi”, ha detto. “Credo che il governo stia lavorando bene e non è nelle mie intenzioni adesso assolutamente rivedere qualcosa bisogna però garantire i numeri insisto non ci vedo un segnale politico è stata una svista ho fatto tanti anni in parlamento, può succedere ma non deve succedere più”, ha detto Meloni.

“I tempi tecnici ci sono e il governo sta lavorando per i provvedimenti che io vorrei apportare in vista del primo maggio. Vorrei dare un segnale ai lavoratori in vista della festività del primo maggio”, ha detto. “Per me è molto importante la scadenza del primo maggio, e credo che le cose stiano procedendo con serenità”, ha spiegato Meloni.

L’intervento all’ambasciata d’Italia a Londra

Il Regno Unito è un partner chiave per l’Italia in una serie di settori trasversali per la cooperazione economica e industriale: dall’energia alla sostenibilità ambientale e all’innovazione, ha detto il presidente del Consiglio. “Emblematico è il lavoro svolto oggi dalle nostre rispettive imprese nel settore agroalimentare, che tradizionalmente è uno dei punti di forza del nostro rapporto bilaterale”, ha detto Meloni.

Italia e Regno Unito sono tradizionalmente legati da relazioni solide e partnership consolidate. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo dall’ambasciata d’Italia a Londra. “Ne abbiamo parlato durante l’incontro con il primo ministro Sunak, è una nuova fase nelle nostre relazioni e abbiamo firmato un memorandum d’intesa che lo conferma”, ha aggiunto il premier. Il settore agroalimentare è uno dei punti centrale della relazione fra Italia e Regno Unito, ha detto il presidente. “Abbiamo un grande potenziale che può essere ancora accresciuto, e le nostre agenzie del commercio sosterranno l’attività dei nostri ministeri dell’Agricoltura”, ha aggiunto il premier. “Il cibo italiano è di alta qualità e il mio governo vuole sostenere e favorirne l’espansione nei mercati internazionali”, ha sottolineato. “Il Made in Italy è strategico nella nostra economia. Saremo in grado di lavorare insieme, fare la differenza: potete contare su di me” ha spiegato Meloni.







“Stiamo facendo una battaglia contro la contraffazione dei prodotti italiani – ha aggiunto Meloni che ha precisato come – la contraffazione costa milioni di euro ogni anno ai nostri produttori”. Il sistema agroalimentare italiano è solido e in crescita e la relazione con il Regno Unito può aiutare, ha proseguito il presidente secondo cui “una collaborazione fra il settore pubblico e privato, le nostre agenzie del commercio può favorire” il rafforzamento dei nostri rapporti. “La decontribuzione per i giovani agricoltori, il fondo per l’innovazione tecnologica, la proroga dei voucher: sono alcune delle misure adottate in sei mesi dal governo a favore del settore agroalimentare. Siamo solo all’inizio del nostro lavoro, ma abbiamo già introdotto diverse misure significative in questi primi sei mesi di governo”, ha detto Meloni. Il sistema agroalimentare italiano è forte e sano, superando i 60 miliardi di euro di export nel 2022, ma possiamo raggiungere traguardi ancora più alti, a partire dal rapporto tra Italia e Regno Unito, “l’agroalimentare è un pilastro del sistema Italia”, ha concluso Meloni.

“La visita di Giorgia Meloni a Londra è un segnale della nostra solida relazione” ha detto il ministro degli Esteri britannico James Cleverly. “A pochi giorni dall’incoronazione di Re Carlo III lei ha avuto modo di vistare l’abbazia di Westminister”, ha spiegato il ministro, parlando di un nuovo “incredibilmente bello e simbolico”.

