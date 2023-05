Meloni: “Le polemiche scatenate dalla Francia sono questioni di politica interna che non mi interessano”

Le polemiche scatenate dalla Francia sono “questioni di politica di interna che non mi interessano”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Reykjavik, in Islanda, dove partecipa al Consiglio d’Europa. “Mi interessano le questioni su cui la comunità internazionale deve avere la forza di intervenire, il resto sono questioni di politica interna”, ha detto Meloni che, su un potenziale incontro con il presidente francese Emmanuel Macron, ha risposto: “Parleremo con tutti. Come sapete da qui mi recherò poi al G7 e ci sarà opportunità di parlare con tutti”, ha aggiunto.

Il Consiglio d’Europa nasce per difendere i diritti fondamentali e il diritto internazionale, “valori che ora in Europa sono sotto attacco con la guerra d’aggressione russa in Ucraina”, ha sottolineato il presidente del Consiglio. “L’idea di un vertice che non si celebra dal 2005 è venuta proprio a Torino. Sono contenta che abbiamo avuto un ruolo in questo senso”, ha detto Meloni. “Se saltano le regole del diritto internazionale, questo accade ed è un mondo che non conviene a nessuno”, ha aggiunto.

