Meloni: “L’Algeria è un partner strategico per l’Italia”. Tebboune: “C’è un accordo per il gasdotto Galsi”

“L’Algeria è un partner affidabile e di assoluto rilievo strategico”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine dell’intorno, ad Algeri, con il il presidente della Repubblica algerina Abdelmadjid Tebboune. “Ringrazio il presidente, il primo ministro, e l’intero governo per questa accoglienza straordinaria in questa visita che, non è caso, è la prima missione bilaterale nel Nord Africa che il governo ha voluto fare”. “L’Italia intende realizzare un partenariato con l’Algeria che consenta ad entrambi di alimentare le prospettive di crescita e sviluppo, nell’ottica di costruire ponti fra la sponda nord e sud del mediterraneo e contribuire alla stabilizzazione di una Regione strategica per l’Italia e l’Europa” ha proseguito.

Algeria e Italia hanno firmato un accordo per lo studio e la realizzazione del gasdotto Galsi, che non trasporterà solo gas, ma anche idrogeno verde ed elettricità, ha detto Tebboune. Il capo dello Stato algerino ha indicato che l’infrastruttura servirà a trasportare il gas verso l’Italia e poi in Europa. Il progetto Galsi (Gasdotto Algeria Sardegna Italia) è una condotta sottomarina di 284 chilometri con una profondità massima di ben 2.880 metri che dovrebbe collegare il porto algerino di Koudiet Draouche, nel nord-est del Paese, a quello di Porto Botte, nella Sardegna sud-occidentale. Da qui, dovrebbe partire una sezione onshore fino a Olbia, attraversando tutta la Sardegna. Infine, da Olbia dovrebbe partire un altro metanodotto sottomarino fino alla località toscana di Piombino, presso il quale avverrà il collegamento con la rete nazionale italiana.

Meloni ha sottolineato che l’Algeria è “il nostro principale fornitore di gas” ed oggi “sono state firmate due intese fra Eni e Sonatrach: un’intesa finalizzata a ridurre le emissioni di gas serra, quindi per uno sviluppo sostenibile, e l’altra per giungere ad un incremento delle esportazioni di energia dall’Algeria all’Italia e potenzialmente all’Ue, studiando anche la realizzazione di un nuovo gasdotto per l’idrogeno. Insomma un meccanismo di mix che individuiamo come possibile soluzione alla crisi energetica in atto”.

Meloni ha parlato poi della visita al giardino dedicato Enrico Mattei: “Sono stata contenta di visitare un giardino dedicato a Enrico Mattei. Noi abbiamo questo progetto che ci diamo come orizzonte di legislatura, e cioè il piano Mattei: la capacità, in un momento difficile per la crisi energetica di fare dell’Italia la porta dell’accesso, l’hub fondamentale per la distribuzione d’energia” anche in Europa.

Il rapporto tra Italia e Algeria è forte e l’interscambio commerciale ha raggiunto i 20 miliardi di dollari nel 2022, ha dichiarato il presidente dell’Algeria. “La visita cade nel 20esimo anniversario della firma del Trattato di amicizia”, ha evidenziato il capo dello Stato algerino. Italia e Algeria hanno posizioni identiche su gran parte delle questioni internazionali, tra cui lo svolgimento delle elezioni in Libia. Durante il colloquio “abbiamo anche discusso dei conflitti che hanno scosso la sicurezza internazionale, in particolare la crisi alimentare in Africa”, ha aggiunto Tebboune. Riguardo alla situazione in Mali, il capo dello Stato algerino ha affermato: “Sosteniamo tutte le posizioni legali in Mali e gli sforzi delle Nazioni Unite”. Sul tema del Sahara Occidentale, Tebboune ha accolto con favore “la posizione dell’Italia, che sostiene gli sforzi dell’inviato speciale delle Nazioni Unite e il diritto del popolo saharawi a scegliere il proprio destino”. Sul processo di pace in Medio Oriente, Tebboune ha dichiarato: “Abbiamo concordato di opporci a tutte le azioni coloniali in Cisgiordania”.

Il presidente Meloni e Tebboune, hanno firmato, al termine del tête-à-tête e dei colloqui allargati, una dichiarazione congiunta. Essa vuole celebrare il ventesimo anniversario della firma del Trattato di Amicizia, Cooperazione e Buon Vicinato e tra Italia e Algeria (27 gennaio 2003) e sottolineare l’eccellenza delle relazioni tra i due Paesi, nonché la comune volontà di rafforzarle ulteriormente, nel campo politico, economico e culturale.







Questa mattina, Meloni ha visitato il giardino intitolato all’imprenditore italiano Enrico Mattei, nel cuore della capitale algerina, inaugurato nel novembre 2021 dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. Con lei anche il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi e l’ambasciatore Giovanni Pugliese. Meloni ha poi visitato il “Bastion 23”, una fortezza-Museo affacciata direttamente sul Mediterraneo. Si tratta della prima esperienza di recupero di un complesso storico restituito al pubblico completata in Algeria dall’indipendenza. L’iniziativa, divenuta un “modello” di conservazione del patrimonio algerino e di collaborazione nel campo dell’archeologia e del restauro tra Italia ed Algeria, è stata finanziata con fondi (a valere sul canale bilaterale) della Cooperazione Italiana nel 1994. La struttura è uno dei monumenti storici più importanti di Algeri e rappresenta, inoltre, una delle ultime testimonianze che attestano l’estensione della Casbah verso il mare prima dell’arrivo della presenza francese.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram