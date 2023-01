Meloni in visita in Algeria, sul tavolo il dossier energetico

Avrà inizio domenica 22 gennaio la visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Algeria, prima missione del capo del governo nel Paese nordafricano divenuto primo fornitore di gas e principale partner dell’Italia in Africa. L’arrivo di Meloni ad Algeri è atteso nel pomeriggio di domenica e nella due giorni avrà incontri istituzionali con il presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, e l’omologo algerino Aimen Benabderrahmane. Meloni avrà anche incontri con la comunità imprenditoriale italiana presente nel Paese. Durante la sua permanenza ad Algeri Meloni si recherà inoltre a bordo della nave Carabiniere della Marina militare ancorata al porto di Algeri e porgerà un omaggio alla figura di Enrico Mattei compiendo una tappa simbolica al Giardino intitolato all’imprenditore italiano nel cuore della capitale algerina, inaugurato nel novembre 2021 dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

La visita del presidente del Consiglio risulta essere di particolare rilevanza nella definizione dei parametri del partenariato tra i due Paesi non solo nel settore del gas, ma anche in materia di rinnovabili, industria automobilistica, cooperazione militare, agricoltura, costruzioni e lavori pubblici. Secondo quanto si apprende, durante la missione del presidente del Consiglio saranno firmati una serie di accordi, fra cui alcune nuove intese private. In base a quanto riferito a “Nova” da fonti algerine, la compagnia energetica Sonatrach ed Eni dovrebbero firmare due contratti operativi. La missione di Meloni mira a confermare la prospettiva dell’Italia quale snodo energetico non solo del gas, ma in futuro anche per l’idrogeno verde del Mediterraneo, ponendosi quale ponte fra Africa e Europa.

L’Algeria, che nel 2022 ha scavalcato la Russia come primo fornitore di gas naturale dell’Italia, è il fulcro del “Piano Mattei” per l’Africa annunciato da Meloni durante il suo discorso di insediamento di fine ottobre alla Camera dei deputati. Un concetto ribadito anche il 3 dicembre alla conferenza Med Dialogues di Roma. “Serve un Piano Mattei per l’Africa, con una postura non predatoria ma collaborativa”, aveva detto Meloni. Gli elementi che legano l’Italia e l’Algeria sono molteplici. Tra questi, la figura di Enrico Mattei, “amico della rivoluzione algerina, difensore tenace e convinto della libertà e dei valori democratici, impegnato a favore dell’indipendenza del popolo algerino e del completamento della sua sovranità”, come reca l’iscrizione della stele commemorativa in lingua araba e in italiano del Giardino Mattei. In Algeria, ad Enrico Mattei è largamente riconosciuto un altissimo ruolo di sostegno, amicizia e vicinanza durante gli anni della guerra di liberazione nazionale (1954-1962). Infatti, Mattei ha storicamente sostenuto sia il Fronte di liberazione nazionale sia il governo provvisorio della Repubblica algerina, al quale ha fornito un apporto significativo all’interno dei negoziati degli Accordi di Evian. Il suo nome evoca anche il numero elevato di studenti algerini, futuri quadri e dirigenti dell’industria petroliera ed energetica, formati su sua iniziativa nelle scuole dell’Eni a San Donato Milanese. L’intitolazione di un luogo pubblico di Algeri a Mattei – una prima in assoluto nel Paese – sancisce l’istituzione di un prestigioso luogo intitolato a un italiano e all’italianità nel cuore della capitale.

Secondo dati elaborati da Snam, nel periodo dal primo gennaio al 13 dicembre 2022, l’Italia ha importato un totale di 22,1 miliardi di metri cubi di gas tramite il gasdotto Transmed che trasporta il gas algerino in Italia approdando a Mazara del Vallo. In tutto il 2021, tramite il Transmed erano stati trasportati circa 21 miliardi di metri cubi di gas e, per il 2022-3, Roma si aspetta fino a 9 miliardi di metri cubi aggiuntivi toccando quota 30 miliardi. Intitolato a Enrico Mattei il gasdotto è stato realizzato tra il 1978 e il 1983 e inizia il suo percorso dal grande giacimento di Hassi R’Mel, il 18mo al mondo per riserve di gas (nella provincia desertica di Laghouat). Il gasdotto ha una capacità massima di circa 30 miliardi di metri cubi all’anno e attraversa l’Algeria per 550 chilometri fino al confine con la Tunisia, dove prosegue per 370 chilometri giungendo alla penisola di Capo Bon e attraverso il Mar Mediterraneo giunge fino alla Sicilia.

Il settore energetico è quello che detta la linea nei rapporti tra Italia e Algeria, tuttavia, il Paese nordafricano vanta altre opportunità per l’economia italiana. Il know-how italiano nella cantieristica navale, sia civile che soprattutto militare, nell’agroalimentare, sia nelle materie prime che nell’industria della trasformazione, ma anche nel turismo e nella valorizzazione del patrimonio archeologico rappresentano solo alcuni esempi di potenzialità inespresse nelle relazioni economiche tra i due Paesi. Senza dimenticare anche startup, le microimprese e l’innovazione come possibile strumento per prevenire la fuga dei talenti, accelerare lo sviluppo economico e affrontare alla radice i flussi migratori illegali dall’Africa verso l’Europa. “L’Algeria, come molti altri Paesi in via di sviluppo, soffre della cosiddetta fuga dei cervelli. La prevenzione di questo fenomeno difficile da affrontare. Molti parlano di sviluppo sostenibile per mantenere i talenti all’interno del Paese. Quello che facciamo ogni giorno è aiutare i nostri talenti ad avere successo in Algeria. Coltivare i talenti è molto importante. Non c’è sviluppo senza talenti. Speriamo che, con l’aiuto dell’Italia in questo specifico ambito, potremo accelerare lo sviluppo e avere un impatto positivo sulle migrazioni”, aveva detto ad “Agenzia Nova” il ministro dell’Economia della conoscenza, delle startup e delle microimprese dell’Algeria, Yacine El Mahdi Oualid, a margine della conferenza Med Dialogues.

A livello commerciale, nel 2021 il valore dell’interscambio Italia-Algeria è stato pari a 7,33 miliardi di euro, di cui 5,57 miliardi di importazioni italiane e 1,76 miliardi di esportazioni. Da gennaio a settembre 2022 le importazioni sono ammontate a 12,2 miliardi, in aumento rispetto ai 4 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente. Per l’export, la cifra è passata da 1,2 miliardi di gennaio-settembre 2021 a 1,6 miliardi nello stesso periodo dello scorso anno. Le importazioni di Roma sono costituite in buona parte da gas, mentre l’Italia esporta principalmente macchinari, prodotti petroliferi raffinati, prodotti chimici e siderurgici. Accanto al settore degli idrocarburi, l’Algeria offre opportunità di investimento anche in materia di energia da fonti rinnovabili ed efficienza energetica, nel settore farmaceutico, nella meccanica, nell’agroindustria, nel turismo e le start-up. Oltre ad avviare un processo di diversificazione economica, Algeri ha adottato, lo scorso anno, una nuova legge degli investimenti che, come fatto notare dallo stesso Tebboune, mira ad aprire opportunità economiche agli investitori locali e stranieri. Tra le disposizioni spicca lo sviluppo dell’Agenzia nazionale per la promozione degli investimenti, che avrà il ruolo di promotore e facilitatore, mentre uno dei punti di forza è costituito dalla “estensione del periodo di garanzia” per le somme investite dagli investitori stranieri nel Paese. La legge prevede l’imposizione di severe sanzioni contro chiunque interferisca con le operazioni di investimento, a prescindere dalla posizione e dalla natura della propria responsabilità. Si è inoltre deciso di creare uno sportello unico di competenza nazionale, orientato ai grandi progetti e agli investimenti esteri.

L’Italia è da tempo presente in Algeria con grandi gruppi imprenditoriali. Nell’ottobre 2022, il marchio Fiat del gruppo Stellantis è sbarcato nel mercato algerino con un accordo quadro per la produzione di 90 mila veicoli all’anno a Orano, la seconda città nel Paese nordafricano. Fonti algerine hanno spiegato a “Nova” che l’intesa prevede che una “percentuale rilevante” dei veicoli Fiat sia assemblata con componenti locali. L’obiettivo del Ceo di Stellantis, Carlos Tavares, è quello di portare nel mercato algerino auto tecnologicamente avanzate, sicure, ecologiche e abbordabili dal punto di vista economico. “Ciò favorirà l’ingresso nel mercato algerino di altre aziende italiane specializzate nel settore della componentistica per autoveicoli nell’ambito della subfornitura”, ha affermato l’analista economico algerino Mohamed Tarar. L’Italia sarà presente con i propri padiglioni alle due più importanti fiere organizzare in Algeria: il Salone internazionale dell’edilizia, dei materiali per l’edilizia e dei lavori pubblici (Batimec), considerato l’evento fieristico più rappresentativo del Continente africano per quanto riguarda il settore; Djazagro, annuale esposizione dedicata ai prodotti alimentari.

