Meloni in India: “La guerra è in Europa ma la posta in gioco è mondiale. L’Italia è profondamente europea”

Dal nostro inviato a Nuova Delhi – L’Italia è profondamente europea. Le nostre radici e la nostra storia sono europee e insieme alle nazioni di tutto il continente abbiamo costruito l’identità dell’Europa attraverso i secoli. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento al Raisina Dialogue a Nuova Delhi.

Parlando di guerra in Ucraina, il presidente del Consiglio ha aggiunto che il “conflitto è in Europa, ma la posta in gioco è “mondiale”: l’attacco della Russia è “un atto contro l’integrità territoriale di una nazione sovrana, in violazione dei principi dell’ordine mondiale che consentono alla comunità internazionale di prosperare”. Un anno fa eravamo pronti ad affrontare le sfide del 21mo secolo, ha ricordato il capo del governo italiano citando la spinta verso la digitalizzazione, le nuove tecnologie, la lotta al cambiamento climatico. L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia “ci ha però riportato indietro nel 20mo secolo”. Secondo Meloni, in gioco “non ci sono solo gli interessi europei”, ma “i valori della coesistenza pacifica tra tutti i Paesi del mondo”. “Non possiamo restare seduti e fermi dinnanzi a questa provocazione al cuore della Carta delle Nazioni Unite, non possiamo consentire che la legge del più forte prevalga: deve essere la forza della legge a prevalere”. “Nulla è più certo dell’incertezza dei nostri tempi storici: questa è certamente l’epoca dell’incertezza e insieme un tempo di turbolenze senza precedenti” ha detto Meloni nel corso dell’intervento. “Siamo in una tempesta e dobbiamo affrontare le nostre sfide comuni” ha aggiunto.

L’Italia e l’India sono unite nella “peninsularità” ha detto parlando del rapporto tra i due Paesi. “Tutte le coste italiane si affacciano sul Mediterraneo. Proprio come l’India il fattore peninsulare ci ha dato una risorsa fondamentale: essere una nazione sia continentale che marittima, una piattaforma naturale per il commercio, la logistica, la diffusione di cultura e scienza”, ha spiegato. Intervenendo sul tema dell’edizione del Dialogo, “Provocazione, incertezza, turbolenza: un faro nella tempesta?”, Meloni ha sottolineato che stiamo vivendo un’epoca di “turbolenze senza precedenti” e che occorre essere all’altezza nella risposta. “La parola provocazione può essere considerata un affronto verso le nostre sensibilità ma ci invita a pensare in modo diverso, ci sfida ad accettare le sfide dell’incertezza. Nulla è più sicuro dell’incertezza nel nostro momento storico. Questo è un periodo di turbolenze senza precedenti, siamo in una tempesta e dobbiamo restare in piedi considerando le sfide comuni”, ha affermato Meloni.

Ripercorrendo la storia delle sue repubbliche marinare e di Marco Polo, l’Italia è sempre più proiettata verso l’Indo-Pacifico, pur restando “parte integrante della comunità euro-atlantica e dell’Occidente culturale e politico” ha proseguito. “Per secoli, i nostri flussi marittimi hanno guardato verso sud e verso il resto del Mediterraneo, che resta il nostro vicinato naturale. Questo è lo spirito incarnato dalla nostra visione, il cosiddetto Piano Mattei, per il Mediterraneo e per tutto il continente africano, con la sua popolazione in crescita, le sue difficoltà e le sue opportunità. Una vasta regione che ha anche le risorse, a partire dall’energia, che sono fondamentali per l’Europa, ma che dovrebbero prima di tutto essere di beneficio per i popoli che ne sono proprietari. I nostri obiettivi – ha aggiunto Meloni – sono semplici: assicurare la prosperità, la pace e un’amicizia duratura attraverso la collaborazione su base egualitaria”, “senza ambizioni predatorie”.

L’Italia, ha sottolineato il capo del governo, sta lavorando per essere “il ponte che collega il Mediterraneo orientale, l’Africa e l’Europa”. Da 150 anni a questa parte, però, l’apertura del Canale di Suez consente “un passaggio dal Mediterraneo all’Indo-Pacifico”. Questo rende il Mediterraneo “il mare di mezzo”, un bacino tra i due più vasti spazi marittimi del globo: l’Atlantico e l’Indo-Pacifico. “L’Italia, con la sua penisola, sta al cuore del Mar Mediterraneo e continua a essere parte integrante della comunità euro-atlantica e dell’Occidente culturale e politico, ma è sempre più proiettata verso l’Indo-Pacifico, ripercorrendo la storia delle nostre repubbliche marinare e di Marco Polo. Specialmente dopo l’apertura del Canale di Suez, le leggi della fisica sono quelle del commercio”, ha evidenziato Meloni, facendo riferimento al progetto Blue Raman che collegherà l’Indo-Pacifico alle economie europee.

Oggi, secondo il presidente del Consiglio, l’Indo-Pacifico è diventato “centro di gravità cruciale per l’economia mondiale”, con “il 40 per cento del commercio estero dell’Unione europea che passa attraverso il Mar Cinese Meridionale” e con “ancora più transiti attraverso l’Oceano Indiano”. “Le nostre due regioni sono più interconnesse che mai. Insieme, rappresentiamo il 70 per cento del commercio globale, l’Ue è diventato il più grande investitore nell’Indo-Pacifico, che contribuisce a due terzi dell’economia globale. Gli oceani del mondo ci connettono, sono essenziali per il commercio globale e per il nostro modo di vivere. Oggi – ha detto ancora Meloni – quello marittimo rappresenta il 90 per cento di tutto il commercio internazionale e la libertà di navigazione è cruciale per le nostre economie”.

L’incontro con il premier Modi

Italia e India vogliono rafforzare le relazioni, che sono state elevate a partenariato strategico, ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa a seguito dell’incontro con il premier indiano Narendra Modi, nella Hyderabad House, la sede utilizzata dal governo indiano per accogliere i dignitari stranieri in visita. L’India e l’Italia “avviano un nuovo capitolo nelle loro relazioni ovvero la cooperazione in materia di difesa” ha aggiunto Modi spiegando che nell’industria della difesa “si aprono nuove opportunità per la coproduzione e lo sviluppo congiunto, a beneficio di ambedue i Paesi”. Inoltre, è stato deciso di “organizzare esercitazioni e corsi di formazione congiunti” per le forze armate italiane e indiane, ha concluso il leader di Nuova Delhi.

L’interscambio commerciale tra Italia e India è di quasi 15 miliardi di euro, un dato raddoppiato in appena due anni, ha chiarito Meloni. “Possiamo fare di più: la ripresa di voli diretti, per esempio, può facilitare il rafforzamento delle relazioni”, ha aggiunto Meloni, che ha poi parlato delle molte similitudini tra i due Paesi. “Culture millenarie, Stati che si sono battuti per l’indipendenza e la libertà”, ha affermato la premier italiana. Per il presidente Meloni difesa e sicurezza energetica sono tra i settori dove Italia e India vogliono rafforzare le relazioni bilaterali. “C’è anche il tema della transizione digitale, con importantissimi progetti che collegano le nostre due nazioni”, ha aggiunto.

Il presidente Meloni ha anche parlato di migrazioni spiegando che l’accordo tra l’India e l’Italia “ha un’importanza particolare”. “La sua conclusione – ha aggiunto – rafforzerà ulteriormente le relazioni tra i popoli”, ha spiegato il premier, aggiungendo che le parti hanno anche l’intenzione di “rafforzare la cooperazione a livello di istruzione superiore”.

Il presidente del Consiglio è stato ricevuto dal premier indiano al Rashtrapati Bhawan, il palazzo presidenziale. L’arrivo del premier è stato salutato dal picchetto d’onore delle Forze armate. Si tratta del primo viaggio bilaterale in Asia dall’inizio del mandato, nel 75mo anniversario delle relazioni tra India e Italia.

A proposito di guerra in Ucraina, il presidente ha dichiarato come l’India, in qualità di presidente del G20, possa svolgere un ruolo centrale verso la cessazione delle ostilità. A queste dichiarazioni hanno fatto eco quelle del presidente Modi secondo cui “tutti i Paesi sono stati colpiti dalla crisi legata alla pandemia e dal conflitto ucraino. I Paesi in via di sviluppo sono stati particolarmente colpiti. Abbiamo espresso preoccupazione per questo”, ha premesso il primo ministro indiano. “Abbiamo sottolineato l’esigenza di sforzi collettivi per risolvere questi problemi. Fin dall’inizio del conflitto l’India ha detto molto chiaramente che questa questione può essere risolta solo attraverso il dialogo e la diplomazia e l’india è prontissima a contribuire a qualsiasi processo in questo senso”, ha affermato. Modi ha sottolineato, inoltre, che l’India accoglie favorevolmente la crescente attenzione dell’Italia per la regione indo-pacifica. “Accogliamo con favore la strategia per l’Indo-Pacifico e l’adesione dell’Italia all’iniziativa Indo-Pacific Oceans Initiative (Ipoi)”, ha dichiarato il premier. Ciò permetterà di “identificare temi concreti” di collaborazione, ha spiegato. L’iniziativa promossa da Nuova Delhi è volta a rafforzare la cooperazione in materia di connettività commerciale e trasporto marittimo, sicurezza marittima, ecologia e risorse del mare, riduzione e gestione del rischio di catastrofi, scienza e tecnologia e collaborazione accademica.

Le dichiarazioni di Meloni e Modi

L’india e l’Italia sono “fianco a fianco nella lotta al terrorismo e al separatismo” ha proseguito Meloni. “Abbiamo avuto un colloquio su come rafforzare questa cooperazione”, ha riferito il premier. Il capo del governo di Nuova Delhi ha sottolineato che le relazioni tra i due Paesi, entrambi eredi di antiche civiltà, “ci sono sempre state” e che con Meloni ha parlato di come dare a queste relazioni “una nuova forma adeguata alle esigenze dei tempi contemporanei”.

L’India e l’Italia festeggiano il 75mo anniversario delle relazioni bilaterali diventando partner strategici e rafforzando i legami economici, ha sottolineato ancora il presidente Modi. La campagna per la promozione dell’industria indiana (“Make in India”) e la Missione per un’India autosufficiente (“Atmanirbhar Bharat”) stanno aprendo “immense opportunità di investimento in India”, ha sottolineato il capo del governo di Nuova Delhi, aggiungendo che è stata posta particolare all’enfasi sull’espansione della cooperazione in aree come l’energia rinnovabile, l’idrogeno verde, le tecnologie informatiche, i semiconduttori, le telecomunicazioni e lo spazio. Inoltre, oggi viene annunciata un’iniziativa dedicata alle start-up.







Meloni in precedenza ha visitato il memoriale dedicato al padre della nazione indiana, Mahatma Gandhi, al Raj Ghat. “‘Vi sono al mondo pochi esempi di un uomo che, solo, abbia compiuto la resurrezione del proprio Paese con la forza del pensiero e la dedizione estrema durata tutta la vita’. Così il grande Mahatma Gandhi parlava di Giuseppe Mazzini, uno dei padri del Risorgimento italiano, fonte d’ispirazione anche per quello indiano. Due patrioti che con le loro azioni e le loro opere hanno indicato il cammino ai nostri popoli”, aveva aggiunto il premier.

