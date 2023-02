Meloni in India: focus sulla difesa per aprire una nuova fase nelle relazioni

Il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, in partenza per l’India, ha in programma un’intensa giornata di impegni dopodomani, 2 marzo, con l’aspettativa di un ulteriore passo avanti nelle relazioni col Paese asiatico, potenza in ascesa e attuale presidente del G20. Secondo l’agenda resa nota dal ministero degli Esteri indiano, il presidente del Consiglio sarà l’ospite e il relatore principale dell’ottava edizione del Raisina Dialogue, la più importante conferenza geopolitica del Paese, che lo stesso ministero organizza dal 2016 con l’Observer Research Foundation (Orf). Meloni, inoltre, riceverà un’accoglienza cerimoniale a Nuova Delhi nel palazzo presidenziale, Rashtrapati Bhawan, e sarà ricevuta dalla presidente della Repubblica, Droupadi Murmu. Vedrà anche il ministro degli Esteri, Subrahmanyam Jaishankar, ma soprattutto avrà un colloquio su questioni bilaterali, regionali e globali col primo ministro indiano, Narendra Modi, un colloquio che dovrebbe sancire un approfondimento dei rapporti, in particolare nella difesa.

Le parti “rafforzeranno la cooperazione in materia di sicurezza e difesa, lavoreranno per legami economici più stretti, miglioreranno le opportunità per la mobilità dei talenti e forniranno una guida strategica alla collaborazione in corso nella scienza e nella tecnologia”, ha annunciato il ministero degli Esteri di Nuova Delhi, sottolineando che la visita sarà la prima di un presidente del Consiglio italiano da cinque anni, dall’ottobre del 2018, e che i due Paesi hanno relazioni diplomatiche di lunga data: 75 anni, quanti quelli dell’India indipendente. Ad accompagnare Meloni ci sarà il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e una delegazione imprenditoriale. Tajani, sempre nella giornata del 2 marzo, presiederà una tavola rotonda d’affari insieme al ministro del Commercio e dell’industria indiano, Piyush Goyal.

Il risultato atteso, stando alle anticipazioni della stampa indiana, è un protocollo di cooperazione sulla difesa. Per il quotidiano “The Hindu”, non è certa la firma di un accordo già in questa occasione, ma potrebbero essere gettate le basi per la sua conclusione entro settembre, cioè in tempo per il prossimo vertice del G20. Il “Financial Express” è sulla stessa linea e sottolinea che non ci sono impedimenti legali, ricorda che Fincantieri ha dato un contributo alla progettazione della prima portaerei indiana, la “Vikrant”, e aggiunge che i sottomarini indiani P-75 di classe Scorpene necessitano di siluri pesanti la cui fornitura da parte italiana potrebbe essere oggetto di discussione.

Il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, ha partecipato pochi giorni fa a Bangalore al salone Aero India e al Conclave dei ministri della Difesa presieduto dall’indiano Rajnath Singh. Perego e Singh hanno avuto anche un incontro bilaterale, riguardante proprio un nuovo piano di cooperazione nel settore. Come ha sintetizzato Perego a proposito della sua missione, “l’India rappresenta nell’Indo-Pacifico una potenza di primo piano e, nel settore della difesa, la progressiva diversificazione dalla dipendenza russa e la strategia del ‘Make in India’ deve essere colta come un’opportunità per le nostre aziende nazionali dai settori dal campo navale a quello aereo, dell’elettronica, del munizionamento”.

L’attenzione per l’Indo-Pacifico è cresciuta negli ultimi anni, anche da parte italiana. L’Italia è diventata partner di sviluppo dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e si è unita come partner di dialogo all’Associazione rivierasca dell’Oceano Indiano per la cooperazione regionale (Iora). Il governo italiano, inoltre, sta riflettendo sulla permanenza o meno nel protocollo d’intesa sulla Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri). Ciò non è sfuggito all’India, che si oppone all’iniziativa di connettività promossa da Pechino soprattutto per il progetto del Corridoio economico Cina-Pakistan (Cpec), che attraverserebbe territori contesi tra Nuova Delhi e Islamabad. “The Times of India” sottolinea che Meloni ha criticato quel protocollo, firmato nel 2019 dal primo governo Conte.

Un accordo sulla difesa amplierebbe i settori strategici di cooperazione, aggiungendosi agli accordi in materia di energia e tecnologia degli ultimi cinque anni, da quando cioè è stato avviato il rilancio delle relazioni bilaterali. Risale, infatti, all’ottobre del 2017 la visita dell’allora presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a Nuova Delhi, a dieci anni di distanza da quella di Romano Prodi del 2007 e dopo la crisi seguita all’incidente che coinvolse la petroliera italiana “Enrica Lexie” e il peschereccio indiano “St. Antony”, la vicenda dei marò. Gentiloni tornò con sei accordi, tra cui un protocollo d’intesa sulla collaborazione nel campo energetico e uno sulla promozione degli investimenti. Esattamente un anno dopo, fu Giuseppe Conte a recarsi a Nuova Delhi, in occasione del Tech Summit, una manifestazione organizzata congiuntamente dai governi dei due Paesi. Il suo incontro con Modi si concluse con una dichiarazione congiunta in quattro capitoli: “Crescenti legami politici”; “Rafforzamento dell’impegno economico”; “Partnership tecnologica: una ridefinizione dei legami bilaterali” e “Partner in un mondo multilaterale”.

Il nuovo impulso alla cooperazione bilaterale nel segno della tecnologia si è tradotto due anni più tardi, nel novembre 2020, nell’adozione di un piano d’azione quinquennale da parte degli stessi due leader, Conte e Modi, riuniti in un vertice virtuale (era tempo di pandemia di Covid). In quell’occasione sono stati firmati anche 15 documenti di cooperazione, tra cui alcuni, come quelli tra Fincantieri e Cochin Shipyard Limited, riguardanti il settore della difesa. Un ulteriore avanzamento è stato compiuto nell’ottobre del 2021, quando il primo ministro indiano, ancora Modi, in visita a Roma per il summit del G20, e l’allora presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, hanno annunciato il partenariato strategico sulla transizione energetica, aprendo la strada a progetti di “corridoi verdi di grandi dimensioni, reti intelligenti, soluzioni di stoccaggio dell’energia, trasporto del gas, gestione integrata dei rifiuti (waste-to-wealth), sviluppo e diffusione dell’idrogeno verde e promozione dei biocarburanti”.

