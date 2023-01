Meloni in Algeria: “Nave Carabiniere è un’eccellenza delle Forze armate”

“Nave Carabiniere è un vanto, un’eccellenza delle Forze armate”, ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando all’equipaggio della Nave della Marina Militare italiana Carabiniere in occasione della visita bilaterale in Algeria. “I mezzi militari e l’innovazione però sono strumenti, il fine rimane la difesa dell’interesse nazionale italiano, il fine è la nostra credibilità nel mondo e quelli camminano sulle vostre gambe, prima che qualsiasi strumento la nostra intelligenza possa immaginare e le nostre mani costruire”, ha aggiunto. Il presidente del Consiglio rivolgendosi all’equipaggio ha affermato “avete scelto di fare un lavoro che comporta molti sacrifici: perché non è un lavoro”. “Quei sacrifici si fanno solo quando c’è una forte motivazione a rinunciare a tanto, certe volte a tutto”, ha detto Meloni. “Voi dipendete da quello che amate, per questo con i tanti sacrifici che fate voi dimostrate cosa sia la libertà e rendete la vostra nazione più libera”, ha aggiunto Meloni.

“Nel Mediterraneo viaggia la stragrande maggioranza degli interessi nazionali dell’Italia”, ha detto il presidente del Consiglio. “Questo per noi è un territorio cruciale, e particolarmente io in rappresentanza dell’attuale governo italiano credo che il lavoro che state facendo sia estremamente strategico perché stiamo tornando a proiettare prioritariamente l’Italia nel Mediterraneo per i suoi interessi strategici”, ha aggiunto. “Ma se non ci fosse il vostro lavoro di pattugliamento, di lotta ai traffici illegali, di difesa e monitoraggio delle infrastrutture strategiche noi non avremmo le precondizioni per fare il lavoro che vogliamo fare”, ha concluso.

Gli appuntamenti di lunedì invece inizieranno con la visita simbolica, alle ore 10, al Giardino intitolato all’imprenditore italiano Enrico Mattei, nel cuore della capitale algerina, inaugurato nel novembre 2021 dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Faranno parte della delegazione anche il presidente di Confindustria Carlo Bonomi e l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi. Successivamente, Meloni si recherà alla Fortezza-Museo Bastion 23, monumento storico situato nei pressi della casba di Algeri. Alle ore 11:30 Meloni sarà al Palazzo ‘El Mouradia’, per l’incontro con il presidente Abdelmadjid Tebboune, con il quale firmerà una serie di accordi bilaterali che, secondo la stampa locale, dovrebbero riguardare anche i settori energetico, agricolo, turistico e dell’industria navale. Secondo quanto si apprende sarà firmato anche un Memorandum d’Intesa tra l’Agenzia spaziale italiana (Asi) e l’Agenzia spaziale algerina (Asal). Il Memorandum viene concluso nel quadro del Trattato sui principi che governano le attività degli Stati in materia di esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico compresa la Luna e gli altri corpi celesti. Le aree di cooperazione includono le scienze dello spazio e l’esplorazione spaziale, la tecnologia applicata allo spazio, l’osservazione della terra e la formazione. Firmeranno per la parte italiana il presidente dell’Asi, Giorgio Saccoccia e per la parte algerina il direttore generale dell’Asal, Azzedine Oussedik .Al termine della firma degli accordi sono previste dichiarazioni congiunte alla stampa, dopo le quali, intorno alle 15, Meloni dovrebbe far rientro in Italia, con qualche ora di anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto.

La visita del presidente del Consiglio risulta essere di particolare rilevanza nella definizione dei parametri del partenariato tra i due Paesi non solo nel settore del gas, ma anche in materia di rinnovabili, industria automobilistica, cooperazione militare, agricoltura, costruzioni e lavori pubblici. Secondo quanto si apprende, durante la missione del presidente del Consiglio saranno firmati una serie di accordi, fra cui alcune nuove intese private. In base a quanto riferito a “Nova” da fonti algerine, la compagnia energetica Sonatrach ed Eni dovrebbero firmare due contratti operativi. La missione di Meloni mira a confermare la prospettiva dell’Italia quale snodo energetico non solo del gas, ma in futuro anche per l’idrogeno verde del Mediterraneo, ponendosi quale ponte fra Africa e Europa. L’Algeria, che nel 2022 ha scavalcato la Russia come primo fornitore di gas naturale dell’Italia, è il fulcro del “Piano Mattei” per l’Africa annunciato da Meloni durante il suo discorso di insediamento di fine ottobre alla Camera dei deputati. Un concetto ribadito anche il 3 dicembre alla conferenza Med Dialogues di Roma. Il settore energetico è quello che detta la linea nei rapporti tra Italia e Algeria, tuttavia, il Paese nordafricano vanta altre opportunità per l’economia italiana. Il know-how italiano nella cantieristica navale, sia civile che soprattutto militare, nell’agroalimentare, sia nelle materie prime che nell’industria della trasformazione, ma anche nel turismo e nella valorizzazione del patrimonio archeologico rappresentano solo alcuni esempi di potenzialità inespresse nelle relazioni economiche tra i due Paesi.







