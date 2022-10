Meloni: “Nessuna tensione con Lega e Forza Italia”

“Non c’è alcuna tensione con Lega e Forza Italia. Garantisco che faremo bene e velocemente”. Lo ha sottolineato il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, lasciando Montecitorio al termine di una giornata di lavoro in vista della formazione del governo. “Penso che con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi ci vedremo nella giornata di domani”, ha aggiunto.

Per la premier in pectore la formazione del governo “sta andando molto bene, leggo fantasiose ricostruzioni sul fatto che saremmo in ritardo, ma come sapete ancora non abbiamo ancora un incarico. State tranquilli che quando dovessimo avere un incarico, non perderemo un minuto di tempo. Sono molto ottimista”. Sulla presidenza delle Camere poi non ha dubbi, “stiamo lavorando. Non vedo grandi problemi”, ha aggiunto Meloni.

Anche oggi la leader di Fd’I ha trattato e approfondito i dossier che l’Italia si trova ad affrontare nell’immediato, dal caro-bollette all’approvvigionamento energetico, passando per la legge di Bilancio. “I governi sono politici quando hanno un mandato popolare, una guida politica, una maggioranza nata nelle urne e non nel palazzo, un programma e una visione chiari. Proprio per realizzare quella visione e quel programma coinvolgeremo le persone più adatte: nessuno si illuda che cambieremo idee e obiettivi rispetto a quelli per i quali siamo stati votati. Il nostro sarà il governo più politico di sempre”, ha concluso.

