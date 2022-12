Meloni: “Soddisfatta della Manovra. Sui migranti l’Italia difende l’interesse nazionale”

“Questi 10 anni sono una scommessa vinta”. Ha iniziato così il suo discorso Giorgia Meloni in occasione dell’iniziativa per il decennale della nascita di Fratelli d’Italia. Il presidente del Consiglio, parlando ai sostenitori a piazza del Popolo a Roma, ha sottolineato che “nessuno avrebbe potuto immaginare quello che stiamo vivendo oggi ed anzi per anni si è scommesso sul fatto che il partito non sarebbe sopravvissuto”.

“Per noi di facile non c’è stato mai niente e ci sono stati anni in cui ci sentivamo il ‘criceto nella ruota’ senza vedere i risultati di quanto stavamo facendo. Ma sapevo che sarebbe stato più difficile arrivare al 5 per cento di quanto non lo sarebbe stato arrivare dal 5 a molto più in alto”, ha detto il leader di Fratelli d’Italia.

Meloni: “Sono molto soddisfatta della Manovra”

Il presidente del Consiglio ha fatto un primo bilancio dei primi due mesi di governo: “Dobbiamo essere contenti di quanto fatto fin qui ed essere consapevoli della responsabilità”. Con gli alleati di governo “i rapporti sono ottimi e sono molto contenta e orgogliosa della maggioranza e del Consiglio dei ministri”.

Un esempio del lavoro di squadra si è avuto con la legge di Bilancio, ha sottolineato Meloni: “Abbiamo approvato la legge di Bilancio in un Cdm di un’ora perché siamo consapevoli della posta in gioco”. “Non c’è una cosa sulla quale non stiamo facendo esattamente quello che volevamo fare e che avevamo detto avremmo fatto: noi non siamo diversi da quello che eravamo ma siamo diversi da quello che altri volevano raccontare di noi”, ha aggiunto. “Sono molto soddisfatta della manovra, specie alla luce delle condizioni date” anche perché “è una legge di bilancio politica” che contiene gli “impegni presi con gli elettori”. La manovra, tuttavia, ha ricevuto le critiche di parte dei sindacati, ma anche di Confindustria. “Oltre la metà delle risorse è andato alle imprese”, ha ricordato Meloni. “Se poi, come fa Confindustria, mi si dice che devo fare di più mi si dica anche dove prendere le risorse….”, ha aggiunto.

Sul piano economico, Meloni ha ricordato che nell’ultimo trimestre l’Italia “è crescita più della Francia, della Germania e della Spagna ed è la dimostrazione che abbiamo un sistema produttivo solido e resiliente”. L’auspicio per il prossimo anno “è che le cose vadano meglio per gli italiani anche in termini di ottimismo”, ha aggiunto.

Meloni: “Il tema dei migranti va risolto. Macron? Ognuno fa l’interesse nazionale”

Sul piano internazionale, tiene ancora banco il tema dei migranti. E’ ancora vivo il ricordo delle schermaglie avute con la Francia nella gestione della nave ong Ocean Viking. Su questo Meloni ha affermato: “Mica siamo alle elementari: io faccio il presidente del Consiglio e Macron il presidente francese: le dinamiche sono un po’ meno personali e più politiche. Italia e Francia stanno difendendo il loro interesse, consapevoli che poi si deve trovare una soluzione”. La redistribuzione dei migranti a livello europeo “non credo risolva il problema”, ha aggiunto. l tema dei migranti, quindi, sarà centrale nella prossima riunione del Consiglio Europeo, a febbraio, ha assicurato Meloni. “L’Italia deve avere gli stessi diritti degli altri e credo che la soluzione ai flussi migratori vada trovata nell’impegno comune per la difesa esterna dei confini europei”, ha affermato.

Sulla durata dell’esecutivo, il presidente del Consiglio ha poi assicurato: “Stravolgeremo i pronostici” negativi “anche sulla durata del governo”.

Meloni: “Lunedì annuncerò il candidato del centrodestra nel Lazio”

L’indicazione del candidato per le elezioni regionali del Lazio “spetta a Fratelli d’Italia ma tengo molto al fatto che ci sia un nome condiviso con gli alleati: domani farò una rosa di tre nomi agli alleati ed entro lunedì annuncerò il nome del candidato”.

