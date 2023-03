Meloni e Tajani domani in visita negli Emirati, focus sul rilancio delle relazioni tra i due Paesi

Il rilancio delle relazioni bilaterali fra Italia ed Emirati Arabi Uniti, in una visione di rafforzamento del dialogo con tutta l’area del Golfo e il rafforzamento della collaborazione bilaterale in tutti gli ambiti, con particolare riferimento al settore energetico e ambientale saranno al centro della visita del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ad Abu Dhabi al via ufficialmente domani, 3 marzo. La trasferta negli Emirati di Meloni e del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, consentirà anche di discutere di cooperazione fra i due Paesi in vista della Presidenza assunta dal Paese dei lavori della Cop28, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si terrà dal 30 novembre al 12 dicembre 2023 presso l’Expo City, a Dubai. Riguardo al tema del cambiamento climatico, è prevista una dichiarazione di cooperazione nell’ambito della Cop28 che inquadra l’Italia come partner strategico sui temi ambientali e della lotta al cambiamento climatico. Durante la visita, che proseguirà anche il 4 marzo, sono previste firme di intese a livello istituzionale, ovvero una dichiarazione d’intenti sul partenariato strategico e una dichiarazione sulla cooperazione rafforzata nell’ambito della Cop28.

Gli Emirati Arabi Uniti sono un importante partner dell’Italia in tutti gli ambiti: da quello politico – grazie al costante dialogo sulle tematiche bilaterali e i dossier di sicurezza regionale -, a quello culturale. Ad Abu Dhabi, infatti, è stato recentemente inaugurato il primo Istituto italiano di cultura nell’area del Golfo. Un altro ambito di cooperazione è quello della cooperazione scientifica, che beneficia della presenza negli Emirati di numerosi ricercatori italiani, oltre a quello economico. Per l’Italia, in particolare, gli Emirati rappresentano il primo fornitore e il primo mercato di sbocco dell’area del Medio Oriente e del Nord Africa (Mena). Dopo il suo arrivo negli Emirati, previsto in serata, domani mattina è atteso un punto stampa del presidente del Consiglio Meloni, cui seguiranno incontri istituzionali. Il titolare della Farnesina Tajani e la delegazione al seguito giungeranno domani mattina ad Abu Dhabi, dove sono previsti incontri con la comunità italiana e una cena di lavoro con il ministro degli Esteri emiratino, sceicco Abdellah bin Zayed al Nahyan. Sabato, 4 marzo, è previsto l’incontro bilaterale tra Meloni e il presidente degli Emirati, sceicco Mohamed bin Zayed al Nahyan, presso il palazzo presidenziale, a cui parteciperanno le rispettive delegazioni. Secondo quanto si apprende, durante la visita negli Emirati di Meloni e Tajani sarà presente anche l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi.

La visita di Meloni negli Emirati rappresenta un rilancio, sul piano politico, delle relazioni con Abu Dhabi, dopo le tensioni avvenute durante il secondo governo Conte, che era stato anche l’ultimo premier italiano a recarsi nel Paese del Golfo nel corso della sua prima esperienza a Palazzo Chigi, nel gennaio del 2019. Un segnale importante nel rilancio dei rapporti con Abu Dhabi è stata la visita del ministro della Difesa Crosetto dello lo scorso 7 febbraio, primo esponente della squadra di governo guidata da Meloni a recarsi nello Stato del Golfo, principale mercato di destinazione dell’export italiano nell’area Nord Africa e Medio Oriente (Mena). La visita di Meloni giunge a meno di un mese dalla presentazione delle lettere credenziali da parte dell’ambasciatore d’Italia negli Emirati, Lorenzo Fanara, al vicepresidente, primo ministro emiratino ed emiro di Dubai, Mohammed bin Rashid al Maktoum, al quale è stata ribadita “la grande amicizia del popolo e delle istituzioni italiane” verso il Paese. La visita avviene inoltre dopo la partecipazione italiana, rappresentata dal sottosegretario Isabella Rauti, alla fiera Idex, una delle più importanti esposizioni internazionali nell’ambito della difesa, accompagnata dall’Esposizione navale Navdex, organizzate entrambe sotto il patrocinio del presidente degli Emirati, lo sceicco Mohamed bin Zayed al Nahyan. In particolare, il Navdex ha visto la partecipazione della capoclasse delle fregate europee multi-missione (Fremm) nave Carlo Bergamini.

I due Paesi vantano anche un’importante cooperazione scientifica che beneficia della presenza negli Emirati di numerosi ricercatori italiani. Per l’Italia, in particolare, gli Emirati rappresentano il primo fornitore e il primo mercato di sbocco dell’area Mena. Secondo quanto affermato nel dicembre scorso dal ministro di Stato emiratino per il Commercio estero, Thani al Zeyoudi, l’Italia è il principale partner commerciale nell’Unione europea degli Emirati Arabi Uniti e il commercio non petrolifero bilaterale ha stabilito nuovi record nei primi nove mesi del 2022. Dagli ultimi dati dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice) emerge che l’interscambio commerciale tra Italia ed Emirati fino all’ottobre 2022 è stato pari a 6,6 miliardi di euro, con un aumento del 15,5 per cento rispetto all’anno precedente. In particolare, il valore delle esportazioni italiane verso il Paese del Golfo è ammontato a cinque miliardi di euro, il 25,5 per cento in più su base annua, mentre l’import, pari a 1,6 miliardi di euro, ha registrato una diminuzione del sei per cento. I settori maggiormente coinvolti nell’export italiano verso gli Emirati sono la gioielleria, con 1,1 miliardi di euro, la meccanica, con 773 miliardi di euro, e l’agroalimentare, con 346 milioni.

Nel Paese sono presenti oltre 600 aziende italiane tra grandi società e piccole e medie imprese (Pmi) attive principalmente nei settori: costruzioni (Italferr, Itinera, Mapei, Rimond Cimolai, Rizzani de Eccher, We Build); energia (Ansaldo, Eni, Maire Tecnimont, Saipem, Snam, Technip, Tenaris); beni di consumo (Fca, Luxottica, Maserati, Technogym); sicurezza e difesa (Elettronica, Fincantieri, Leonardo); bancario-assicurativo (Banca Intesa Sanpaolo, Unicredit, Sace); aerospaziale (Telespazio). Il 30 gennaio scorso, l’Italia è stata inoltre scelta come “partner di platino” alla fiera annuale del settore sanitario Arab Health, svoltasi a Dubai alla presenza di espositori a livello regionale e internazionale. Roma ha partecipato con 160 espositori, mentre l’Ice ha allestito un salone incentrato su tematiche quali economia circolare e sostenibilità. Nel novembre 2022, l’Italia è stata ospite d’onore alla 41ma edizione della Fiera internazionale del libro di Sharjah (Sibf), una tra le primissime Fiere del libro nel mondo per numero di espositori (1.600), provenienti da 83 Paesi, per volumi esposti e soprattutto per numero di accordi relativi alla cessione di diritti di traduzione.

