Meloni e Sunak confermano piena intesa su migranti, difesa e Ucraina

Un’amicizia che si basa su decenni di collaborazione ma che ora riparte, come in un nuovo inizio. Da queste parole, espresse dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal primo ministro britannico Rishi Sunak, emerge la grande convergenza fra Italia e Regno Unito. Una visita, tuttavia, che rischiava di restare segnata visto che la maggioranza di governo oggi non è riuscita ad approvare il Def e lo scostamento di bilancio. Su questo tema, tuttavia, Meloni ha voluto rassicurare, definendo la mancata approvazione odierna non un segnale politico ma uno scivolone frutto di un “eccesso di sicurezza”. “Avendo fatto qualche anno di Parlamento quando si devono dare segnali politici si danno su cose secondarie”, ha proseguito. “Credo che sia stata superficialità, che non so dire se sia meglio o peggio ma è qualcosa a cui si rimedia con un confronto fra di noi”, ha proseguito. “Il Def verrà approvato dal Parlamento nei prossimi giorni, nelle prossime ore, e manterremo il nostro impegno”, ha spiegato il premier.

Accolta oggi pomeriggio al numero 10 di Downing Street, a Londra, Meloni ha ringraziato l’omologo per la calorosa accoglienza – Sunak le ha dato il benvenuto in italiano con sentito “grazie Giorgia di essere venuta a Londra” – ma anche affermato come Italia e Regno Unito possano “fare molto di più” per rafforzare le loro relazioni bilaterali. E di rapporti solidi ha parlato nelle dichiarazioni che hanno preceduto il colloquio anche il primo ministro britannico: “La nostra amicizia si basa su decenni di collaborazioni, nel G7 e nella Nato. Ma anche sullo stretto legame tra la nostra gente e la nostra economia”, ha spiegato Sunak. “La nostra relazione bilaterale è molto forte”, ha detto Sunak al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita a Downing Steet. “Ricordo che l’anno scorso sono stato molto orgoglioso di annunciare insieme a te il programma di cooperazione Global Combat Air Programme (Gcap)”, ha detto Sunak.

Un’amicizia rafforzata dalla convergenza delle posizioni su diversi dossier: “La lotta ai trafficanti e all’immigrazione clandestina è qualcosa che i governi di Italia e Regno Unito stanno facendo molto bene: sto seguendo il tuo lavoro e sono assolutamente d’accordo”, ha detto Meloni, sottolineando che i governi dei due Paesi sono dalla stessa parte su alcuni grandi temi, come la difesa e l’Ucraina. “Se non combattiamo con l’Ucraina non vincerà più la forza del diritto ma la legge del più forte”, ha affermato Meloni. Dichiarazioni completamente condivise dall’omologo britannico, secondo cui i valori di Regno Unito e Italia sono allineati ed è per questo che i due Paesi possono lavorare così bene affrontando diverse sfide. Sunak ha fatto riferimento sia all’invasione illegale della Russia in Ucraina, sia all’immigrazione clandestina, “che è qualcosa che accomuna entrambi”, ha detto il primo ministro britannico. “Oggi rafforzeremo ancora di più la nostra cooperazione in questi e altri settori”, ha aggiunto il premier. “È un piacere continuare a lavorare insieme”, ha chiosato il primo ministro britannico.

A chiosare l’incontro un memorandum d’intesa che i due capi di governo hanno siglato con l’intento di rafforzare il dialogo e la cooperazione strategica in piena coerenza e complementarità con l’adesione italiana all’Ue. La firma di un accordo sulla cooperazione bilaterale corona l’ottimo stato delle relazioni fra le due nazioni e rilancia il dialogo strategico a tutto tondo con un partner e alleato chiave come il Regno Unito, soprattutto alla luce delle molteplici sfide a livello globale, in particolare la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, che rappresenta una minaccia concreta alla sicurezza e ai valori comuni. L’intesa mette a sistema iniziative congiunte in ambiti di collaborazione prioritari – fra cui sicurezza e difesa, energia, clima e ambiente, migrazione, economia, scienza e innovazione – e permette di consolidare le ampie convergenze con Londra sul piano internazionale. Italia e Regno Unito sono uniti da una storica amicizia oltreché da forti legami economici e condividono una visione comune su molte questioni internazionali a partire dal forte impegno per la sicurezza e la stabilità dell’Europa, dell’euroatlantico e della più ampia comunità internazionale attraverso un approccio multilaterale con al centro le Nazioni Unite.

E sul memorandum è proprio Meloni ad affermare in un colloquio informale con i giornalisti nel suo hotel a Londra che “oggi l’Italia ha portato a casa un ottimo risultato”. “Il memorandum d’intesa siglato con il Regno Unito è qualcosa su cui diversi governi hanno provato a lavorare ma senza riuscirci”, ha spiegato. “Io e il primo ministro Sunak abbiamo avuto un lunghissimo bilaterale, durato penso un’ora e mezza, abbiamo discusso di molte altre cose, c’è un ottimo feeling fra di noi e c’è voglia di lavorare insieme”, ha detto. “Il risultato di oggi è stato importante su materie come difesa, l’Ucraina – tema su cui l’Italia in prima fila, come noi abbiamo fatto la Conferenza sulla ricostruzione loro la faranno il mese prossimo –, immigrazione illegale, una quesitone sulla quale noi e il Regno Unito, per diverse ragioni, lavoriamo con determinazione. La nostra convergenza può aiutare soprattutto nei canali multilaterali”, ha affermato Meloni.

