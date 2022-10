Insulti su una sede di Fd’I. La Russa: “La scritta non mi ha turbato”

Scritte offensive nei confronti del nuovo presidente del Senato, Ignazio La Russa, sono apparse nella notte sulla serranda della sede di Fratelli d’Italia a Garbatella, accompagnate da una stella a 5 punte.

Il presidente La Russa, in una nota, ha ringraziato le forze politiche che hanno espresso solidarietĂ : “Voglio rassicurare tutti che una scritta vergata da mani ignote non mi ha minimamente turbato. Nella mia vita ho memoria di scritte anche assai peggiori verso di me e la mia parte politica. Anche stavolta avrei preferito, fosse dipeso da me, ignorare chi lancia il sasso e nasconde la mano, chi pensa che la minaccia o l’insulto possa sostituire il confronto. O peggio chi vorrebbe rivangare anni di violenza e terrorismo condannati dalla storia”.

Sul caso è intervenuta la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni: “Le prime parole di Ignazio La Russa come presidente del Senato sono state quelle di un uomo che conosce bene il peso delle istituzioni e che farĂ di tutto per rappresentare con imparzialitĂ e autorevolezza la seconda carica dello Stato”, ha scritto in un post pubblicato su Facebook. “Eppure diversi esponenti politici hanno deciso di renderlo un bersaglio, come persona e per le sue idee, rinfocolando un clima d’odio, giĂ ben alimentato durante una campagna elettorale costruita sulla demonizzazione dell’avversario politico”.

Meloni racconta poi quanto avvenuto a Garbatella: “E così, accade che in una sede di Fratelli d’Italia compaia una scritta contro di lui, firmata con la stella a cinque punte, chiaro riferimento ad anni drammatici che non vogliamo rivivere. Il nostro impegno sarĂ per unire la nazione, non per dividerla come sta tentando di fare qualcuno. Spero che il senso di responsabilitĂ della politica prevalga sull’odio ideologico, perchĂ© l’Italia e gli italiani devono tornare a correre, insieme”.

Parole di solidarietĂ nei confronti del nuovo presidente del Senato sono arrivate anche Matteo Salvini: “La sinistra non si rassegna e attacca con violenza la seconda e la terza carica dello Stato, appena democraticamente elette. Un clima di odio che va avanti da mesi e che continua a produrre attacchi fisici, minacce e insulti, in un momento in cui servirebbero unitĂ e serenitĂ , in Italia e nel mondo – si legge in una nota La Lega e il centrodestra risponderanno col sorriso e col lavoro a questi violenti attacchi, e sono sicuro che anche fra Giorgia e Silvio tornerĂ quell’armonia che sarĂ fondamentale per governare, bene e insieme, per i prossimi cinque anni”.

La condanna arriva anche da Antonio Tajani, che su Twitter scrive: “Tornano i lugubri messaggi del terrorismo rosso. Le minacce firmate Br contro il presidente del Senato rappresentano un pericoloso segnale di una nuova possibile campagna d’odio che va fermata immediatamente. Sono solidale con Ignazio La Russa”.

