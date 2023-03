Meloni alla Cgil: “Vi garantirò sempre un ascolto privo di pregiudizi”

Un intervento di poco più di 30 minuti, quello di Giorgia Meloni, al Congresso della Cgil, a Rimini. Un intervento, accompagnato dal silenzio della platea, e preceduto dalla protesta della minoranza dell’organizzazione sindacale, che ha abbandonato la sala cantando “Bella ciao”. Silenzio che in un paio di passaggi del discorso si è trasformato in altrettanti applausi. “Questa mia presenza ha fatto discutere, oggi. Alcuni pensavano che non venissi per timore delle contestazioni e di essere fischiata: signori, io sono fischiata da 30 anni, sono cavaliere al merito di questa materia. Non mi spaventa il contesto difficile. Ringrazio tutta la Cgil dell’invito, anche chi mi contesta con slogan efficaci. Ho visto ‘Pensati sgradita’: non sapevo che Chiara Ferragni fosse una metalmeccanica”, le parole del presidente del Consiglio, con un riferimento all’abito indossato dall’influencer all’ultimo festival di Sanremo.

Meloni ha, poi, rivendicato quanto fatto finora dal governo, non arretrando su nulla, a cominciare dalle questioni economiche. “L’introduzione del salario minimo legale non è la strada più efficace – ha spiegato -. Temo il rischio che la fissazione per legge di un salario minimo non diventi una tutela aggiuntiva rispetto a quelle garantite dalla contrattazione collettiva, ma una tutela sostituiva, e questo finirebbe per fare un altro grande favore alle grandi concentrazioni economiche, che hanno come obiettivo quello di rivedere al ribasso le tutele dei lavoratori”. Quanto al reddito di cittadinanza, per il capo dell’esecutivo “abolirlo è stato doveroso. Ha fallito tutti i suoi obiettivi perché a monte c’era un errore: mettere nello stesso calderone chi poteva lavorare e chi non poteva farlo, offrire a tutti la stessa risposta”. Spazio, naturalmente, alla riforma fiscale varata da palazzo Chigi. Una riforma che “si concentra sui più fragili, sul ceto medio, che riduce il carico fiscale e contrasta l’evasione. Una riforma che guarda con molta attenzione al lavoro”, ha osservato Meloni, che ha aggiunto: “Il nostro obiettivo di legislatura rimane un taglio del cuneo fiscale decisamente più significativo di quello che vediamo oggi”.

Un cenno, anche, al progetto, di “trasformare l’Italia nell’hub di approvvigionamento energetico del Mediterraneo, investendo con il piano Mattei nel Mediterraneo allargato. Un modello di cooperazione non predatoria – ha sottolineato il capo del governo -, per consentire ai Paesi africani di vivere grazie anche alle risorse di cui dispongono, perché questa è la vera risposta strutturale all’immigrazione”.

Meloni, dopo aver ribadito come la riforma in senso presidenzialista sia “una delle più potenti misure di sviluppo che possiamo immaginare per questa nazione”, si è soffermata su quelli che ha definito i “sempre più frequenti segnali di un ritorno alla violenza politica. Lo abbiamo visto con l’inaccettabile assalto di esponenti di estrema destra alla sede della Cgil”, ha ricordato il presidente del Consiglio, strappando l’applauso dei delegati. “Penso sia necessario che tutte le forze politiche, i sindacati, i corpi intermedi, combattano insieme contro questa deriva, senza tentennamenti ed eccezioni”, ha proseguito Meloni che ha teso la mano al sindacato. “Occorre fare gioco di squadra. Sono pronta, lo ribadisco, a fare la mia parte – ha affermato -. Su alcune cose sarà più facile trovare condivisione, su molte altre sarà parecchio difficile. Bisogna avere umiltà, e non partire da un pregiudizio, ed io non voglio partire da un pregiudizio. Nel giorno dell’Unità dell’Italia, della Costituzione, dell’Inno, della bandiera, io voglio dire: rivendicate senza sconti le vostre istanze nei confronti del governo. A volte saremo d’accordo, altre volte no, ma io vi garantisco che quelle istanze troveranno sempre un ascolto serio e privo di pregiudizi”. Dal canto suo, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, introducendo l’intervento del presidente del Consiglio, aveva detto: “E’ un momento importante per il sindacato, dobbiamo parlare con tutti. Bisogna imparare ad ascoltare anche chi ha idee diverse dalle nostre. Ascoltare per potere chiedere di essere ascoltato da chi ha idee diverse. Ringrazio la premier Meloni, che quando le ho telefonato per invitarla ha accettato”.

