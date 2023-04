Meloni ai sindacati: “Il Consiglio dei ministri il primo maggio non è mancanza di rispetto, mi sarei aspettata un bravi”

Non è una mancanza di rispetto un Consiglio dei ministri il primo maggio per tagliare il costo del lavoro. È un segnale e mi sarei aspettata un ‘bravi’. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso dell’incontro a palazzo Chigi con i sindacati sul decreto Lavoro. “Era un modo – ha aggiunto – per dire ‘ci siamo e ci siamo tutti’, una mano tesa, un tentativo di dialogare e di lavorare insieme, perché sul taglio del cuneo fiscale credo che siamo d’accordo”.

Il Consiglio dei ministri del primo maggio prenderà provvedimenti utili per il mondo del lavoro, che variamo in un giorno simbolico e sui quali riteniamo utile un confronto preventivo con le organizzazioni sindacali. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni nel corso dell’incontro con i sindacati a palazzo Chigi prima della riunione atta a varare il decreto Lavoro. Presenti anche il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, il ministro dell’economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti ed i sottosegretari alla Presidenza del consiglio, Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari. Sul fronte sindacale partecipano il segretario della Cgil, Maurizio Landini, il segretario della Cisl, Luigi Sbarra, il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ed il segretario dell’Ugl, Paolo Capone.

“Nei provvedimenti di domani – ha aggiunto Meloni – ci sono anche norme significative in tema di sicurezza sul lavoro, anche questo è un bel modo di celebrare il primo maggio. Arriviamo al 6 per cento del taglio sotto i 35 mila euro e al 7 per cento sotto i 25 mila euro, fino alla fine dell’anno. Avevamo già dato un segnale con la legge di bilancio, mantenendo i due punti di taglio già decisi dal precedente governo per i salari sotto i 35 mila euro e aggiungendo un ulteriore punto” ha detto ancora precisando che “quello di oggi non è un appuntamento una tantum ma un ulteriore segnale del fatto che il governo ritiene il confronto con le parti sociali molto importante, in un momento particolare in cui abbiamo tante sfide da affrontare per la nostra Nazione”.

“La priorità del governo è alleggerire la pressione fiscale sul costo del lavoro. Abbiamo approvato il Def, che ha liberato risorse che abbiamo dedicato completamente a taglio del cuneo fiscale. Procediamo alla riforma del Reddito di cittadinanza, per distinguere chi è in grado di lavorare da chi non lo è. Serve un dialogo serio, costruttivo, sia sul lavoro sia su tutte le materie che affronteremo: Pnrr, RepowerEU, correzioni su come spendere le risorse, politica salariale e conseguente lotta all’inflazione, riforme, che affronteremo nelle prossime settimane” ha aggiunto Meloni.

