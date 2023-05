Meloni agli stati generali della natalità: “La maternità non si vende e gli uteri non si affittano”

“Vogliamo una nazione in cui non sia scandaloso dire che siamo tutti nati da un uomo e una donna, che la maternità non è in vendita, che l’utero non si affitta e che i figli non sono un prodotto da banco che più scegliere sullo scaffale come al supermercato”. A dirlo è stato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo nel corso degli Stati generali della natalità

“Vogliamo restituire agli italiani la certezza e l’orgoglio di vivere in una nazione capace di solidarietà e in grado di guardare al futuro, in cui le persone hanno voglia di fare e realizzare se stessi. Una nazione che metta da parte quella paura e quel sentimento di malinconia: la nostra storia non è fatta di malinconia ma di grandi imprese, creatività e risultati che hanno impressionato il mondo. Quella è l’Italia in cui vogliamo tornare a vivere”, ha continuato Meloni. “Vogliamo restituire una nazione – ha aggiunto – in cui essere padri non sia fuori moda o essere madri una scelta privata, ma un valore riconosciuto. Una nazione in cui si riscopra bellezza di diventare genitori” “Viviamo in un’epoca in cui parlare di natalità, maternità e famiglia è sempre più difficile: a volte sembra un atto rivoluzionario”, ha detto il presidente del Consiglio. “Dobbiamo avere coraggio per rivendicare cose fondamentali per la crescita della nostra società”, ha aggiunto il presidente rimarcando come “al coraggio delle idee debba seguire il coraggio delle azioni”, ha affermato. “La nostra azione parte dal fatto che la denatalità non dipende solo da questioni materiali, certo c’è anche questo, ma dipende anche dalla capacità che una società ha di percepirsi come vitale, di immaginare il proprio futuro e di sapere guardare il qui e ora: è la nostra prima grande sfida”. “Vogliamo vincere la sfida della natalità con l’approccio sussidiario” che vuol dire “creare le condizioni favorevoli” alla famiglia. La priorità della natalità “attraversa trasversalmente tutte le scelte del governo. Vogliamo avere il punto di vista della famiglia, a 360 gradi, su tutte le politiche che il governo porta avanti”, ha detto il presidente del Consiglio. Questo, ha chiarito, “non vuol dire varare solo provvedimenti specifici ma considerare in ogni ambito il valore aggiunto che chi mette al mondo un figlio porta avanti per tutta la società” “Fin dal primo giorno il governo ha messo i figli, le mamme i papà in cima all’agenda politica. Abbiamo fatto della natalità e della famiglia una priorità assoluta della nostra nazione perché vogliamo che l’Italia torni ad avere un futuro, a credere in un futuro migliore”, ha detto Meloni. Leggi anche altre notizie su Nova News

