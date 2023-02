Meloni a Varsavia: “L’Ucraina sa di poter contare su di noi a 360 gradi, come anche la Polonia”

“Il governo polacco sa quanto l’Italia sia stata decisa a sostegno dell’Ucraina: ci siamo stati dal punto di vista finanziario, militare, umanitario e civile”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell’incontro con l’omologo della Polonia, Mateusz Morawiecki, a Varsavia. “A 360 gradi l’Ucraina sa di poter contare su di noi ma anche la Polonia”.

Per il presidente del Consiglio “non è un caso la visita odierna a Varsavia: rappresenta la forza del legame fra le nostre nazioni”. Meloni ha parlato del “legame economico, commerciale, che continua a crescere. L’anno scorso abbiano raggiunto la cifra record di 29 miliardi di euro”. “Attualmente le imprese italiane in Polonia impiegano circa 100 mila persone e questo fa si che il nostro legame culturale continui a crescere”, ha detto Meloni. “Tante figure hanno legato l’Italia e la Polonia, come Giovanni Paolo II: un gigante della fede e della storia. Il giorno che il governo italiano ha giurato ricorreva la memoria liturgica di Giovanni Paolo II”, ha aggiunto.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a quanto si apprende, non avrà un incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante la sua visita a Varsavia. Meloni, dopo l’incontro in corso con l’omologo della Polonia Mateusz Morawiecki, vedrà anche il presidente Andrzej Duda. Domani, il presidente del Consiglio è attesa a Kiev.

Attesa a Kiev

Dall’Italia abbiamo ricevuto un pacchetto di aiuti, il che significa che il sostegno della premier Giorgia Meloni non è cambiato. La ringrazio e la aspetto, so che sta arrivando. In un’intervista al Tg1 il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha ribadito il senso di rispetto e riconoscenza per il popolo italiano e lo ha fatto anche questa mattina in una intervista rilasciata al “Sole 24 Ore”, “Corriere della Sera” e “Repubblica” in cui si sofferma sulla ricostruzione del Paese dopo la guerra. “Non avremo bisogno soltanto delle compagnie francesi, tedesche e italiane. Per ricostruire l’Ucraina sarà necessario il know how di tutto il mondo. Degli investimenti di tutto il mondo. Dell’interessamento di tutto il mondo. Certo la società italiana sostiene la nostra gente. Ma ora stiamo parlando di business. Come coinvolgere le aziende italiane?”. “Noi – spiega Zelensky – vi invitiamo a venire qua e lavorare. Per noi resta tuttavia fondamentale la creazione di posti di lavoro per gli ucraini. Venite qua e ricostruiremo insieme l’Ucraina. Le aziende francesi e tedesche non sono sufficienti”. Domani arriva a Kiev il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni. E’ una forte sostenitrice dell’Ucraina, ma nella sua coalizione due suoi stretti alleati, Berlusconi e Salvini, sono molto vicini alla Russia: “Glielo dirò onestamente, è molto importante per me non perdere il sostegno dell’Italia. Bisogna superare questo muro di disinformazione che la Russia ha costruito per molti anni, ed era la loro politica”. “Giorgia Meloni – aggiunge Zelensky – è una donna potente. Penso che un potente primo ministro sarà in grado di tenere insieme i suoi alleati, questo è importante”.

Il viceministro degli Esteri: “Al via la visita dei nostri partner principali a Kiev”

Sono attesi in visita a Kiev i “partner principali” dell’Ucraina, ha detto il viceministro degli Esteri ucraino, Andrij Melnyk, nel corso di una diretta televisiva. “Spero che la sorpresa che stiamo preparando sarà un successo, perché è importante per noi che alla vigilia dell’anniversario dell’aggressione sentiremo e vedremo non solo il sostegno a parole, ma anche la presenza dei nostri importanti, principali partner a Kiev”, ha detto Melnyk, aggiungendo che “dobbiamo aspettare un po’”. Le parole di Melnyk, oltre alla deviazione del traffico e all’aumento della sicurezza intorno all’ambasciata statunitense a Kiev, fanno pensare che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sia in arrivo a Kiev. Biden era atteso da questa sera in Polonia.

La scelta europea

Il presidente dell’Ucraina nel corso delle interviste rilasciate ai media italiani, insiste anche sui rapporti con l’Europa: “Siamo più forti di un anno fa – dice il presidente – I russi, invece, sono più deboli. Non hanno le stesse motivazioni dei nostri soldati. Noi combattiamo per difendere le nostre case. Abbiamo scelto l’Europa. Vogliamo difendere la democrazia e la nostra libertà. Questo è il nostro orizzonte”. Zelensky in un anno è diventato un simbolo nel mondo per la sua leadership e la resistenza del suo popolo all’invasione della Russia: “La mia strategia, – spiega – quella che ho trasmesso al nostro Governo e di cui ora si sta occupando è quella di individuare le nostre carenze: stiamo lavorando sui nostri punti deboli, sulle vulnerabilità che la guerra ci ha mostrato. Ora abbiamo maturato un’esperienza che ci rende consapevoli di cosa dobbiamo difendere e sviluppare. Innanzitutto, abbiamo scelto la strada europea. Che ci porta a considerare il mercato europeo come quello di riferimento. Europa e democrazia. Questa è la priorità”. “In secondo luogo – continua il presidente – vogliamo capire chi è che ci aiuta davvero, quali sono i veri partner e dove mostriamo un deficit produttivo. Voglio anche citare gli Stati Uniti che sono per noi il mercato delle tecnologie. Il nostro settore high tech è uno dei più potenti. L’alta tecnologia è un settore su cui puntare”

La ripresa economica

Per quanto riguarda, invece, le priorità nell’economia: “Abbiamo sostanzialmente tre grandi priorità nella ricostruzione dell’economia. Primo. Il settore dell’energia. Non parlo solo di gas naturale ed elettricità generata dagli impianti nucleari. Riteniamo indispensabile sviluppare la capacità di diversificare la produzione di energia e di immagazzinare l’elettricità. La seconda priorità è lo sviluppo del settore agricolo. Abbiamo approvato in Parlamento la riforma delle terre. Ora dobbiamo coinvolgere i nostri partner per sviluppare il sistema di irrigazione e quello della logistica”. Oltre all’energia, “non meno importante è la protezione del settore dell’acqua potabile. La Russia ha ripetutamente provato a colpirci con degli attacchi cibernetici ma noi li abbiamo respinti. Abbiamo unito le It companies in unico settore. Non erano sul fronte né sulla seconda linea ma hanno lavorato bene per combattere la Russia. Ecco perché abbiamo di fronte un’altra direttrice di sviluppo: la Cyber Security”, conclude Zelensky.

