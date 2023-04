Meloni a Sunak: “Nuovo inizio nelle relazioni tra Italia e Regno Unito” – foto e video da Downing Street

Italia e Regno Unito possono “fare molto di più: è un nuovo inizio” nelle relazioni bilaterali. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso dell’incontro con il primo ministro britannico Rishi Sunak al numero 10 di Downing Street, a Londra. “Sono molto felice di essere qui oggi”, ha affermato Meloni, accolta da Sunak che in italiano ha detto: “Grazie Giorgia di essere venuta a Londra”.







Un gruppo di qualche decina di persone sta protestando nei pressi del numero 10 contro il presidente Meloni. Alcuni cartelloni esposti dai dimostranti mostrano la scritta “No to fascist Meloni” e un messaggio a favore dell’accoglienza dei rifugiati.

Il presidente del Consiglio è atterrato all’aeroporto militare Raf Northolt di Londra, assieme alla delegazione al seguito intorno alle 14.20. Ad accoglierlo è stato l’ambasciatore d’Italia nel Regno Unito, Inigo Lambertini. Il presidente a quanto si apprende, visiterà l’Abbazia di Westminster. Si tratta di un luogo quasi mai aperto al pubblico e al momento chiuso in vista dell’incoronazione della prossima settimana di re Carlo III. Il primo ministro britannico Rishi Sunak, infatti, ha tenuto a organizzare un momento simbolico con il premier, oltre al tempo dedicato all’incontro bilaterale, e accompagnerà Meloni personalmente nella visita. Un gesto di amicizia che testimonia un’ottima intesa fra i due capi di governo.

La visita ha quindi un valore simbolico altissimo: Meloni, infatti, è l’unico capo di governo che vedrà il luogo dell’incoronazione, i cui inviti sono riservati ai capi di Stato e, solo in seconda battuta, ai primi ministri. Complessivamente, sempre a quanto si apprende, il governo inglese dedicherà oltre tre ore alla delegazione italiana, anche questo un importante segno di attenzione e di amicizia fra i due governi.

Il presidente del Consiglio a Londra per rafforzare il partenariato fra Italia e Regno Unito

Dal caccia di sesta generazione al coordinamento in politica estera, in particolare sull’Ucraina, l’Africa e l’Indo-Pacifico: saranno questi alcuni dei temi centrali della visita a Londra del presidente del Consiglio Giorgia Meloni che si svolgerà oggi e domani. Si tratta della prima visita di due giorni di Meloni in un Paese europeo, segno dell’importanza che il governo Italiano attribuisce alle relazioni con il Regno Unito e corona l’eccellente stato del rapporto bilaterale fra i due Paesi e rilancia il dialogo strategico a tutto tondo con un partner e alleato chiave. Un’occasione per incontrare il primo ministro Rishi Sunak, con cui Meloni aveva già avuto un colloquio lo scorso novembre a Sharm el Sheikh a margine del summit della Cop27, e di discutere di vari dossier di interesse comune. Secondo quanto riferito da fonti diplomatiche di “Agenzia Nova“, ci sarebbero “sensazioni positive e incoraggianti in vista dell’incontro del 27 aprile fra Meloni e Sunak” e questo grazie anche “agli abboccamenti molto positivi che hanno preceduto la visita”.

L’Italia, di fatto, si vuole proporre come principale partner per il Regno Unito fra i Paesi dell’Unione europea, grazie anche al comune spettro politico che avvicina i rispettivi governi. Un contributo importante ai rapporti bilaterali è assicurato anche dalla consistente comunità di cittadini italiani residenti nel Regno Unito, visti gli oltre 500 mila iscritti all’Aire). Si tratta in buona parte di professionisti, operatori economico-finanziari, esperti e funzionari con elevata specializzazione, nonché esponenti del mondo universitario, culturali e scientifici attratti dalla vivacità del panorama economico, culturale e sociale britannico.

E che i rapporti siano sempre più intensi è confermato anche dal susseguirsi di visite reciproche negli ultimi mesi. A Londra hanno fatto tappa il 13 marzo scorso il sottosegretario agli Affari esteri Giorgio Silli, per ben due occasioni il ministro della Giustizia Carlo Nordio a fine febbraio e il 21 marzo, e la scorsa settimana il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco. Ancora più importante, tuttavia, è stata la visita di tre ministri del governo britannico – il titolare degli Esteri James Cleverly, quello della Difesa Ben Wallace e Kemi Badenoch, ministra del Commercio internazionale e delle Imprese – gli scorsi 8 e 9 febbraio a Roma. Sinora questa è stata la delegazione governativa più importante giunta in Italia dall’insediamento del governo guidato da Giorgia Meloni, a conferma della volontà di instaurare una relazione più fitta e reciprocamente vantaggiosa.

Vantaggi reciproci, peraltro, potrebbero derivare dal programma Global Combat Air Programme (Gcap) che coinvolge Italia, Regno Unito e Giappone e prevede lo sviluppo di un aereo da combattimento di sesta generazione operativo entro il 2035. I ministri della Difesa dei tre Paesi, l’italiano Guido Crosetto, il britannico Ben Wallace e il giapponese Yasukazu Hamada, hanno discusso del Gcap il 16 marzo a Tokyo, nel corso del primo incontro dopo la sigla dell’intesa sul programma avvenuta lo scorso dicembre, confermando la volontà di completare il progetto di base entro il 2024. La cooperazione italo-britannica, tuttavia, va oltre la difesa e l’aerospazio. Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e la ministra per il Commercio internazionale e le Imprese, Kemi Badenoch, l’8 febbraio hanno siglato un memorandum d’intesa sul Dialogo strategico per la promozione delle esportazioni e degli investimenti bilaterali. Attraverso il memorandum, l’Italia e il Regno Unito puntano ad approfondire il solido partenariato economico tra i due Paesi, adattandolo al contesto “post Brexit”. Il documento è un ulteriore segnale di come l’Italia voglia proporsi come partner privilegiato per il Regno Unito, anche in un ambito come quello commerciale che ha profondamente segnato il contesto economico e sociale britannico dopo la decisione di uscire dall’Ue. Anche dopo la Brexit, la collaborazione economica con il Regno Unito rimane solida e diversificata, con forti complementarietà industriali e ampie prospettive di crescita: 35,6 miliardi di interscambio nel 2022 (+13 per cento sul 2021 e in linea con i dati pre Covid), con saldo positivo per 19 miliardi di euro. Il Regno Unito è un importante investitore in Italia con Investimenti diretti esteri (Ide) per 26 miliardi di euro concentrati nel settore finanziario, assicurativo ed energetico. Radicata è, inoltre, la presenza imprenditoriale italiana in Regno Unito, con Ide per 31,8 miliardi soprattutto in ambito difesa, energia e rinnovabili e infrastrutture e trasporti.

Per quanto riguarda la politica estera si riscontra una decisa convergenza di Italia e Regno Unito sui più importanti dossier internazionali. I governi di entrambi i Paesi mostrano un fermo sostegno a favore dell’Ucraina nel contesto dell’aggressione militare russa: sia il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sia il primo ministro britannico Rishi Sunak, sono stati in visita a Kiev e hanno ribadito al presidente ucraino Volodymyr Zelensky pieno appoggio su tutti i fronti: in termini di forniture militari, umanitario ed economico, un tema, quest’ultimo, ribadito anche in occasione dell’odierna Conferenza bilaterale sulla ricostruzione in corso a Roma. Italia e Regno Unito, inoltre, osservano con attenzione il continente africano – sia nel contesto del deterioramento della situazione in Sudan, sia con l’intento di limitare l’influenza di attori come Russia e Cina –, e con rinnovato impegno anche il quadrante Indo-Pacifico, in un’ottica di rafforzamento dei rapporti con l’India e contenimento delle mire di Pechino, in particolare nei confronti di Taiwan. Non si esclude, inoltre, un focus sul tema dei flussi migratori, altra questione che vede i governi dei due Paesi viaggiare su posizioni comuni, sebbene il Regno Unito debba confrontarsi con un teatro di dimensioni più contenute come il Canale della Manica, rispetto all’Italia che invece punta a una gestione dei flussi controllata in tutto il bacino mediterraneo e attraverso la rotta balcanica. Non mancheranno, insomma, i temi di dibattito per Giorgia Meloni, così come non manca il potenziale per approfondire la cooperazione lungo l’asse fra Roma e Londra.

