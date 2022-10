Mef: crescita positiva del Pil anche con il rialzo di tassi e spread

A dispetto di un contesto economico e geopolitico estremamente sfidante, l’economia italiana ha ripreso slancio dopo una partenza lenta a gennaio. “La seconda metà dell’anno si presenta più sfidante, anche per via della salita dei tassi di interesse e dello spread, ma la crescita trimestrale del Pil dovrebbe rimanere lievemente positiva”.

È quanto si legge nel quadro macroeconomico descritto dal ministero dell’Economia e delle Finanze nel programma trimestrale di emissione 2022.

“Il robusto incremento del Pil previsto per il secondo trimestre dovrebbe portare la crescita acquisita al secondo trimestre in linea, se non al disopra della previsione media annua del Documento di economia e finanza (3,1 per cento)”, sottolinea il Mef, che aggiunge: “L’inflazione è prevista decelerare nella seconda metà dell’anno pur restando elevata in confronto agli anni scorsi e vulnerabile a nuove impennate dei prezzi energetici”.

