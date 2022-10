Mediterraneo, l’ex ministro tedesco Fischer: “Ue definisca i suoi interessi a Sud e nel Baltico”

Il Mediterraneo è un fattore chiave per l’Unione europea che non può permettersi di dimenticare, così come l’area strategica del Mar Baltico. Lo ha detto l’ex ministro degli Esteri della Germania, Joscka Fischer, al dialogo “Conflitto russo ucraino: cambia tutto per l’Europa?” nell’ambito dell’evento “Sicilia, Mediterraneo, Europa: le sfide dell’energie e della sicurezza” a Siracusa. “Io ritegno che ci stiamo avviando verso nuova guerra fredda e non sono d’accordo che la ‘Super Nato’ si stia concentrando sul Baltico. L’Europa deve difendere i suoi interessi tanto nel Mediterraneo quanto nel Baltico. Ma quando noi parliamo dei nostri interessi strategici non c’è alcuna divisone tra est e ovest: siamo tutti la stessa cosa e questo elemento è essenziale per definire sia il ruolo dell’Europa che della Nato”, ha evidenziato l’ex capo della diplomazia di Berlino. “Io credo che la crisi ucraina non debba essere sottovalutata anche per quanto riguarda il ruolo dell’Italia nel futuro e ritengo che il Mediterraneo orientale diventerà un posto pericoloso se non si sta molto attenti. Che ci piaccia o meno è in corso un trasferimento del centro di gravità verso Oriente. E questo sarà una grossa sfida anche per la Francia. In Germania stiamo cercando una via strategica per il futuro”, ha aggiunto.

L’ex ministro tedesco ha quindi fatto riferimento alla “crisi” nei rapporti tra Francia e Germania. “Abbiamo avuto altre crisi franco-tedesche ma sono sicuro che supereremo anche quella attuale. Il ruolo tradizione dell’Italia era di bilanciare l’equilibrio delle relazioni tra i due Paesi. Dai tempi di (Silvio) Berlusconi è andato perduto ma non è stata una cosa buona. Quale sarà il ruolo dell’Italia adesso? Questa è una bella domanda. Sono tutti grandi cambiamenti che avranno un grossissimo impatto sull’Europa, la sfida è grande e ci sono grandi decisioni da prendere nel nostro futuro”, ha concluso.

