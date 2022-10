Medio Oriente: violenti scontri tra polizia israeliana e fedeli palestinesi sulla Spianata delle moschee

In base a quanto riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, la polizia ha usato gas lacrimogeni, granate assordanti e proiettili di gomma per disperdere la folla che ha continuato a protestare dopo la fine delle preghiere del mattino

Violenti scontri si sono verificati questa mattina tra le forze di sicurezza israeliane e i fedeli palestinesi musulmani sulla Spianata delle moschee (Monte del Tempio per gli ebrei), mentre sul luogo stavano affluendo migliaia di persone per pregare all’interno della Moschea di al Aqsa. Secondo la Mezzaluna Rossa, finora il bilancio è di almeno 90 feriti, di cui 40 trasferiti in ospedale. La polizia dice che tre agenti sono rimasti feriti negli scontri. In base a quanto riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, la polizia israeliana ha usato gas lacrimogeni, granate assordanti e proiettili di gomma per disperdere la folla che ha continuato a protestare dopo la fine delle preghiere del mattino. Alcuni palestinesi hanno sventolato bandiere di Hamas e lanciato pietre e petardi contro i fedeli ebrei in preghiera presso il Muro occidentale in occasione della Pasqua ebraica, le cui celebrazioni iniziano oggi.

In base a quanto riporta il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”, un gruppo di palestinesi si è rinchiuso all’interno della moschea di al Aqsa, spingendo la polizia a forzare l’ingresso del luogo di culto per prelevarli e porli in stato di fermo. “I rivoltosi hanno issato bandiere di Hamas e lanciato pietre contro la polizia”, ha affermato l’ufficiale Eliyahu Levy della polizia israeliana all’emittente radio delle Forze di difesa israeliane (Idf). “Per non violare la libertà di culto, abbiamo aspettato la fine delle preghiere e poi siamo entrati per disperdere i rivoltosi”. Levy ha sottolineato che le forze di sicurezza hanno evitato di entrare all’interno della moschea, tuttavia a seguito del lancio di pietre contro i fedeli ebrei del Muro Occidentale è stato dato l’ordine di forzare l’ingresso. Secondo l’ufficiale di polizia, i rivoltosi erano solo un centinaio, su circa 12 mila fedeli musulmani.

Il gruppo estremista islamico Hamas, al potere nella Striscia di Gaza, ha condannato le azioni della polizia israeliana e invitato i palestinesi di tutto il mondo a sostenere la loro “difesa” della Moschea al Aqsa. La tensione intorno al sito è aumentata negli ultimi giorni tra gli avvertimenti delle fazioni palestinesi contro i piani di alcuni gruppi di ebrei di voler condurre il sacrificio pasquale, violando la regola che vieta agli ebrei di fare celebrazioni religiose sulla Spianata delle moschee. Le forze di sicurezza israeliane hanno arrestato alcune persone che erano intenzionate a recarsi sul sito sacro per entrambe le religioni e compiere offici religiosi per la Pasqua ebraica. Gli scontri giungono mentre per oggi pomeriggio è prevista per le strade di Gerusalemme la Via Crucis in occasione del Venerdì santo, in cui sono attesi, dopo quasi due anni di restrizioni, diverse migliaia di pellegrini cattolici da tutto il mondo.

