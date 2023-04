Medio Oriente, i leader arabi spingono per una soluzione politica in Siria

Continua in Medio Oriente il processo di reintegro della Siria nella “famiglia” degli Stati arabi, dalla quale era stata emarginata dopo lo scoppio della guerra civile nel 2011. Non tutti i 22 Paesi della Lega araba sono però d’accordo sul rientro di Damasco e chiedono prima, tra le altre cose, un accordo tra il governo e l’opposizione. Il dossier è stato discusso ieri dai ministri degli Esteri arabi del Golfo e le loro controparti di Egitto, Iraq e Giordania riuniti ieri a Gedda, in Arabia Saudita, i quali si sono detti concordi sull’importanza di raggiungere una “soluzione politica” alla crisi in Siria, ha affermato il ministero degli Affari esteri saudita in una nota. I ministri hanno anche sottolineato l’importanza del ruolo della “leadership araba negli sforzi per porre fine alla crisi”, secondo la dichiarazione rilasciata a conclusione di una riunione consultiva informale dei capi della diplomazia ospitata dal principe saudita Faisal bin Farhan. Nell’incontro è stato altresì chiesto di “intensificare le consultazioni tra i Paesi arabi per garantire il successo di questi sforzi”.

La riunione di ieri si è tenuta a poco più di un mese dal vertice del consesso degli Stati arabi, previsto in Arabia Saudita il 19 maggio. Nei giorni scorsi, la stessa città di Gedda era stata la destinazione di una visita del ministro degli Esteri siriano, Faisal Miqdad, la prima di un capo della diplomazia di Damasco in oltre 10 anni, un’ulteriore tappa del processo di reintegro di Damasco nella Lega araba dopo l’espulsione nel 2011. La missione si è incentrata sulla necessità di trovare una soluzione politica che “preservi l’unità della Siria”, riferisce comunicato congiunto dei ministeri degli Esteri siriano e saudita, mentre Riad ha garantito il proprio “sostegno” al governo di Damasco. Si tratta, a ben vedere, di una svolta nei delicati e mutevoli equilibri del Medio Oriente, incoraggiata anche dall’accordo annunciato il mese scorso dall’Iran e l’Arabia Saudita per la normalizzazione delle relazioni. Basti pensare che nel 2012 il governo saudita aveva fornito finanziamenti e armi ai gruppi ribelli siriani che combattono il presidente Bashar al Assad. Oggi, complice il riavvicinamento tra Iran e Arabia Saudita mediato dalla diplomazia cinese, il reintegro di Damasco nel consesso arabo riceve il beneplacito della famiglia dei Al Saud, custode delle “due sacre moschee”, La Mecca e Medina.

La recente intesa tra Iran e Arabia Saudita, mediata dalla Cina, ha favorito il ripristino dei rapporti diplomatici di Damasco con molti attori nella regione e la riconquista da parte del presidente Assad del suo posto all’interno dell’ordine politico arabo, senza però minare i legami storici e strategici con la Repubblica islamica dell’Iran. Nonostante il progressivo riavvicinamento di Assad agli altri attori regionali, secondo il quotidiano statunitense “The Wall Street Journal” sarebbero almeno cinque i membri della Lega araba – tra cui Marocco, Kuwait, Qatar e Yemen – a opporsi alla riammissione della Siria nel gruppo, invitando Assad a impegnarsi “in modo significativo con l’opposizione politica siriana” prima di un eventuale reintegro nel consesso dei 22 Stati arabi.

Inoltre, secondo il quotidiano Usa, i Paesi avrebbero ribadito la richiesta che la Siria accetti truppe arabe per proteggere i rifugiati di ritorno, reprimere il suo fiorente commercio di droga e fare di più per impedire all’Iran di rafforzare la sua presenza nel Paese. In particolare, il Marocco avrebbe chiesto ad Assad di porre fine al sostegno agli indipendentisti saharawi del Fronte Polisario, sostenuti da Algeri, e attivi nel Sahara occidentale. Allo stesso modo, il governo dello Yemen riconosciuto a livello internazionale avrebbe posto l’accento sul sostegno del governo di Damasco ai ribelli sciiti filo-iraniani Houthi. Infine, nonostante l’Arabia Saudita e il Qatar abbiano compiuto progressi per ricucire i rapporti dopo la loro frattura, Doha avrebbe escluso la possibilità di normalizzare le relazioni con Assad.

Già da tempo diversi Paesi arabi avevano già avviato un processo di normalizzazione delle relazioni con la Siria e negli ultimi due mesi il presidente siriano ha visitato il Sultanato dell’Oman e gli Emirati Arabi Uniti, per la prima volta dallo scoppio del conflitto siriano. In tale quadro, il 3 aprile, la presidenza della Tunisia aveva dichiarato che il capo dello Stato Kais Saied aveva incaricato il ministro degli Esteri, Nabil Ammar, di avviare le procedure per la nomina di un ambasciatore del suo Paese a Damasco.

Un ripristino dei contatti diplomatici “senza precedenti” con la Siria di Assad era già avvenuto in seguito alle due scosse di magnitudo 7.8 e 7.6 che, il 6 febbraio scorso, hanno devastato il sud della Turchia e la parte nord-occidentale e settentrionale della Siria, hanno offerto al presidente Assad l’opportunità di rompere l’isolamento internazionale. In questa occasione, gli Emirati, Paese che da tempo sta tentando di ripristinare rapporti diplomatici con la Siria (nel marzo dello scorso anno Assad si è recato in visita ad Abu Dhabi in quella che è stata la prima visita in un Paese arabo dal 2011), hanno stanziato finanziamenti per assistere il Paese e inviato voli con aiuti umanitari nel quadro dell’operazione “Gallant Knight 2”. Anche il Qatar e la stessa Arabia Saudita, avevano ordinato la creazione di “ponti aerei” per l’invio di aiuti.

La chiave di volta sembra comunque essere l’accordo annunciato da Riad e Teheran il 10 marzo scorso con la mediazione di Pechino, che segue ad anni di tensioni che si sono riversate in tutto il Medio Oriente, dalla Siria all’Iraq al Libano e anche in Yemen. In Siria, cartina di tornasole degli equilibri regionali, l’accordo potrebbe dunque favorire la riconquista da parte del presidente Assad del suo posto all’interno dell’ordine politico arabo, senza però minare i legami storici e strategici con la Repubblica islamica dell’Iran e, infine, il reintegro della Siria nel prossimo vertice della Lega araba previsto il 19 maggio a Riad, che segnerebbe un cambiamento nell’approccio regionale nei confronti del conflitto siriano.

