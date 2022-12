Media israeliani: negoziati in corso con l’Ue per l’esportazione del gas

I gruppi di lavoro di Israele e Unione Europea stanno lavorando per raggiungere un accordo quadro relativo all’esportazione di gas, via Egitto, verso l’Europa. Lo ha dichiarato il direttore generale del ministero dell’Energia di Israele, Lior Schillat, domenica, secondo quanto riportato dal quotidiano israeliano “Jerusalem Post”. In più, il quotidiano israeliano “Israel HaYom”, citando un funzionario di Gerusalemme, sostiene che la firma dell’intesa potrebbe avvenire in estate e l’importazione di gas potrebbe iniziare già il prossimo inverno. I colloqui sono iniziati ufficialmente lo scorso aprile, dopo che la ministra dell’Energia israeliana, Karin el Harrar, ha dichiarato che Israele “avrà il pieno vantaggio” dell’opportunità offerta dal mercato energetico a causa delle sanzione europee alla Russia. Secondo i dati diffusi dal “Jerusalem Post”, i Paesi del Mediterraneo orientale possono fornire complessivamente all’anno 20 miliardi di piedi cubi (bcm), la gran parte dei quali provenienti da Israele. In una recente intervista ad “Agenzia Nova” Amit Mor, Ceo della società israeliana Eco Energy, ha spiegato che i Paesi coinvolti nel progetto del gasdotto East-Med (ovvero Israele, Cipro e Grecia) “potrebbero apportare all’Europa 20 miliardi di metri cubi di gas al massimo, ovvero il 2-4 per cento del fabbisogno attuale”.

Lo scorso novembre Israele ed Egitto hanno firmato un accordo per creare una cornice entro cui trasferire il gas israeliano al Paese delle piramidi. A tal proposito, Schillat ha ricordato che “l’Egitto ha due impianti di liquefazione – uno a Idku e l’altro a Damietta – e può esportare il gas verso l’Europa che ha le infrastrutture per rigassificare (il Gnl)”. Secondo quanto spiega “Jerusalem Post”, i colloqui iniziati il mese scorso tra Israele e Ue per il trasferimento del gas non riguarderebbe soltanto il momento contingente, ma anche il lungo periodo. Al riguardo il direttore del ministero dell’Energia Schillat ha affermato: “Gli europei e gli statunitensi pensano che la crisi energetica influenzerà il continente non soltanto nei prossimi anni, ma anche le prossime decadi, perché cercano di ridurre la dipendenza dal gas russo”. Sul lungo periodo, ha aggiunto Schillat “Israele dovrà costruire l’infrastruttura per inviare più gas all’Egitto e poi all’Europa. E’ uno sforzo di lungo termine”.

Israele si sta preparando a raddoppiare la sua capacità di esportazione nei prossimi anni, soprattutto dopo che i giacimenti di gas naturale Karish-Tanin nel Mar Mediterraneo saranno collegati. La società di esplorazione e produzione di gas Energean, che detiene i diritti sui due blocchi, ha affermato che renderà operativo il giacimento Karish già a luglio. “Oggi il mercato locale utilizza 12 miliardi di metri cubi all’anno e ne esportiamo altri quattro in Egitto e tre in Giordania”, ha affermato Schillat. “Inizieremo con un numero basso (di quantità di gas esportato aggiuntivo) e aumenteremo man mano che la capacità di Israele crescerà”. Al riguardo, il direttore del ministero dell’Energia ha ricordato che Energean ha appena annunciato la scoperta di un giacimento con una capacità produttiva stimata di 8 miliardi di metri cubi all’anno vicino ad Haifa, nel nord del Paese. Schillat ha parlato anche del progetto EastMed, il gasdotto più lungo al mondo che, nelle intenzioni, dovrebbe trasferire il gas israeliano all’Europa, passando per Cipro e Grecia, per poi approdare in Italia, in Puglia. “La società privata che dovrebbe costruirlo sta ancora conducendo un esame tecnologico ed economico. Pensano di finire alla fine di quest’anno”, ha aggiunto, puntualizzando che “fino ad allora non c’è nulla da fare”. La notizia di un contatto in fase avanzata per l’approvvigionamento di gas da Israele giunge occasione dell’arrivo della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, a Tel Aviv ieri, 21 maggio.

