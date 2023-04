Mazzoncini (A2A) a Nova: “Il 2023 sarà il banco di prova per la transizione energetica”

Ma che fine ha fatto la famosa transizione ecologica ed energetica di cui tanto si è parlato? Sembra, come si dice scomparsa dai radar dell’interesse pubblico o invece complice anche la guerra in Ucraina, il blocco delle forniture di gas dalla Russia e il costo della bolletta energetica, ha subito una accelerazione? “Il 2023” dice ad “Agenzia Nova” Renato Mazzoncini amministratore delegato di A2A la più grande e importante multiutility italiana, “sarà il vero banco di prova per la transizione energetica. Certo tutto quello che è successo nell’anno appena trascorso può far pensare che i processi avviati si siano fermati, ma non è così. E’ vero che con lo stop alle forniture di gas dalla Russia si è dovuto riattivare alcune centrali a carbone e preoccuparsi soprattutto degli stoccaggi per affrontare la stagione invernale, eppure in Italia nel 2022 la potenza fotovoltaica è cresciuta del 165 per cento rispetto all’anno precedente. Dunque non siamo stati fermi“. La vera sfida, a sentire Mazzoncini, si giocherà nei prossimi anni: “Il gruppo continuerà a investire per arrivare al 2030 con 5 GW di energia rinnovabile installata. Questo è l’obiettivo di A2A che rimane dopo Enel il secondo produttore di energia elettrica in Italia“. Non è un caso che la società controllata dai comuni di Brescia e Milano abbia presentato un piano industriale che prevede “investimenti per 500 milioni di euro all’anno per i prossimi dieci anni proprio sulla generazione elettrica” spiega ancora Mazzoncini, “Per i prossimi vent’anni servirà sempre più energia, anche a causa dell’elettrificazione dei consumi, e solo grazie alle rinnovabili sarà possibile coprire tutto il fabbisogno del Paese“.

Investimenti quelli programmati da A2A che interesseranno anche il Sud e le isole: “sono tre” dice l’Ad di A2A, “i settori dove abbiamo deciso di investire, idroelettrico, eolico e solare“. Contestualmente sta nascendo in Friuli il più grande campo di produzione di energia solare nel nord Italia. “60 ettari che potranno fornire energia all’industria del territorio. Le aziende” spiega Mazzoncini, “hanno necessità di energia e bisogna che questa sia immediata e a ciclo continuo. E questo è tra gli obiettivi che ci siamo posti con l’investimento in Friuli“. Il management di A2A mira da un lato a creare le condizioni perché il nostro Paese accresca la propria autonomia energetica riducendo le importazioni di gas e dall’altro lato a puntare sulla crescita delle fonti green, anche per il contributo che potrebbero dare all’abbassamento del costo della bolletta energetica: “al sud” dice ancora Mazzoncini, “grazie alle rinnovabili il costo dell’energia scenderà in virtù della produzione che con solare e eolico aumenterà significativamente. La storia ci insegna che l’industria nasce e si sviluppa proprio là dove si produce energia e la si mette a disposizione dello sviluppo delle aziende“. Negli ultimi anni la natura di A2A è fortemente cambiata: da multiutility a carattere localistico, quotata in Borsa, è diventata un vero player nazionale “vogliamo continuare a crescere diventando sempre più un grande Gruppo presente su tutto il territorio italiano. Ecco il perché degli investimenti che abbiamo approvato”. Vi guardate intorno anche in Europa? “Per ora no. Prima ci occupiamo del nostro Paese e di crescere in Italia visto che sono ancora tante le cose da fare. Il tema della nostra presenza all’estero lo affronteremo tra qualche anno“.

Fra i tanti tabù nati intorno all’energia pulita e a come produrla c’è anche quello dello smaltimento dei rifiuti per produrre altra energia. Insomma il tema è quello dei termovalorizzatori. Tema caldo, se è vero, che il governo Draghi è caduto anche per il no dei Cinquestelle al termovalorizzatore di Roma fortemente voluto dal sindaco della capitale Gualtieri. “Fino ad oggi” racconta Mazzoncini “il ciclo dei rifiuti si è retto sostanzialmente, là dove non ci sono impianti per il recupero di materia ed energia, come per esempio a Brescia e Milano, sulle discariche ma va tenuto conto che, oltre a rappresentare uno spreco di risorse preziose, nel nostro Paese fra due anni saranno esaurite e allora cosa succederà? Questo è il punto“. E se si parla di futuro non si può non parlare di idrogeno. “E’ una strada” dice Mazzoncini, “che potrebbe costituire a regime un tredici per cento del fabbisogno finale di energia. Il problema è come sarà prodotto. Per esempio in alcuni paesi arabi si sta cercando di produrlo attraverso i campi solari. E’ una strada e anche noi di A2A ci stiamo ragionando“. E visto che si parla di ragionare è possibile che Edison possa tornare italiana se i francesi di Edf la metteranno sul mercato? Si è molto discusso in questi ultimi mesi sui media di questa possibilità racconta Mazzoncini “Se Edison dovesse essere messa sul mercato studieremo il dossier e valuteremo. Resta il fatto che siamo uno dei più importanti player del settore e dunque abbiamo le carte in regola per operazioni di questa natura“. Prima di Edison viene però la società piemontese Egea. “Abbiamo una esclusiva” dice Mazzoncini, “che scadrà a metà maggio per entrare nel capitale sociale di Egea con una partecipazione di maggioranza assoluta attraverso un’operazione di aumento di capitale sociale. Sono molte le sinergie che potrebbero essere messe a frutto con il nostro Gruppo a vantaggio del territorio“. Ma il dato di fondo è la crescita di A2A in questi anni: “in due anni abbiamo realizzato il 22 per cento degli investimenti che avevamo a piano, pari a 3,5 miliardi di euro, il 2% in più di quanto previsto” dice con evidente soddisfazione Renato Mazzoncini, “la società ha dimostrato una reattività incredibile rispetto al piano prodotto, e una grande capacità di messa a terra dei progetti con una crescita importante dell’Ebitda”.

