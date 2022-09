Maturità: potenzialità e rischi di un mondo iperconnesso la traccia più scelta dagli studenti

La traccia che parte da un brano tratto dal libro “Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello”, di Vera Gheno e Bruno Mastroianni, dedicata alle potenzialità e ai rischi di un mondo iperconnesso, è la più scelta dalle studentesse e dagli studenti che oggi hanno affrontato la prima prova scritta dell’Esame di Stato. È stata infatti svolta dal 21,2 per cento dei maturandi. Lo rende noto in un comunicato il ministero dell’Istruzione (MI). Il 18 per cento delle candidate e dei candidati ha invece optato per la traccia che parte da un brano tratto dal libro “La sola colpa di essere nati”, di Gherardo Colombo e Liliana Segre, che proponeva una riflessione sulle leggi razziali. Al terzo posto, con il 16,5 per cento delle preferenze, l’analisi del testo tratto da “Nedda. Bozzetto siciliano” di Giovanni Verga. Il 15,8 per cento dei candidati si è cimentato con il tema della musica, a partire da un brano tratto da “Musicofilia” di Oliver Sacks. Il 14 per cento delle studentesse e degli studenti ha scelto la traccia che partiva da un passaggio del libro “Perché una Costituzione della Terra?” di Luigi Ferrajoli. L’11,6 per cento ha preferito quella che faceva riferimento al discorso pronunciato l’8 ottobre 2021 alla Camera dei deputati dal premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi. Infine, il 2,9 per cento delle studentesse e degli studenti ha scelto l’analisi della poesia “La via ferrata” di Giovanni Pascoli. La traccia più scelta a livello nazionale è anche quella preferita negli Istituti tecnici (24 per cento) e negli Istituti professionali (26,9 per cento). Nei Licei i ragazzi hanno preferito la traccia su Verga (21,5 per cento). I dati derivano da un’indagine campionaria rappresentativa a livello nazionale. Domani, giovedì 23 giugno, dalle ore 8.30, si svolgerà la seconda prova scritta.

Sono oltre mezzo milione gli studenti che hanno affrontato oggi la prima prova dell’esame di Maturità. Dopo le polemiche delle scorse settimane, l’uso della mascherina non è obbligatorio ma raccomandato. Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha spiegato che la scelta di annullare l’obbligo del dispositivo di protezione è stata una “decisione non tardiva”. “Con il ministro Speranza e l’Istituto superiore di sanità (Iss) abbiamo ragionato moltissimo. Abbiamo avuto necessità di tenere le mascherine fino alla fine delle lezioni perché erano grandi numeri e sui grandi numeri bisogna farlo”, ha spiegato. La decisione è stata presa “perché è destinata ad piccolo numero di persone adulte e responsabili: abbiamo pensato che fosse possibile fare questo passo” ha chiarito.

