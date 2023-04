Mattarella: “Sui migranti l’Ue superi regole ormai della preistoria”. Duda: “Italia e Polonia si aspettano di più”

Serve una nuova politica di immigrazione ed asilo superando vecchie regole che sono della preistoria. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle dichiarazioni alla stampa al termine dell’incontro bilaterale, a Varsavia, con il presidente della Repubblica di Polonia, Andrzej Duda. “La questione migranti richiede che venga affrontato come un problema dell’Unione: nessuno Stato da solo può affrontare un problema così epocale ma l’Ue può farlo con un’azione coordinata e ben organizzata” ha aggiunto.

Dalla Commissione europea, Polonia e Italia si aspettano maggiore comprensione e iniziative più decise ha detto il presidente polacco. “Oggi l’Ue ha davanti il problema delle migrazioni illegali, non solo nella misura vista negli anni scorsi. Possiamo parlare di migrazioni di massa. Sappiamo che l’Italia fa un grandissimo sforzo per fronteggiare le migrazioni dall’Africa settentrionale ma anche noi abbiamo questo problema. L’immigrazione per opera del regime bielorusso è diventata una specie di attacco ibrido”, ha detto Duda.

Russia – Ucraina

Abbiamo registrato piena sintonia sull’esigenza di sostenere all’Ucraina, ha chiarito Mattarella. “Se l’Ucraina fosse lasciata alla mercé di questa invasione altre ne seguirebbero: l’Ucraina ha diritto alla solidarietà e noi la garantiamo in pieno, finché servirà, sotto ogni profilo” ha aggiunto. “Siamo inorriditi da alcuni comportamenti disumani che vengono utilizzati da parte delle forze armate russe, colpendo bersagli ed infrastrutture civili, in maniera che rende ancora più crudele l’aggressione” ha detto ancora Mattarella.

Della stessa opinione il presidente polacco che ha dichiarato che “se la Russia vincerà in Ucraina, attaccherà altri Paesi. Capiamo i nostri vicini ucraini che a tutti i costi cercano di difendere la loro sovranità, ci appelleremo sempre a tutto il mondo perché non ci sia una vittoria russa”, ha detto Duda. Mosca non può vincere la guerra perché se questo accadrà “attaccherà altri Paesi”. Italia e Polonia hanno “una posizione identica e ne abbiamo parlato più volte. Oggi abbiamo solo ricordato ciò che è stato già detto. Sono lieto che Polonia e Italia cooperino nell’iniziativa di preparazione del sistema antimissile che verrà trasmesso all’Ucraina”, ha spiegato Duda.

Mattarella ha ringraziato la Polonia “per un’accoglienza così amichevole: ritengo molto importante questa visita per ribadire insieme l’amicizia fra Polonia e Italia, la simpatia che lega i nostri popoli e la grande collaborazione economica” ricordando che “l’inteso scambio culturale fra i due Paesi che nasce da tanto tempo addietro”. “L’amicizia fra Polonia e Italia è stata consacrata a Montecassino: non dimentichiamo il contributo alla nostra libertà offerto dai giovani polacchi” durante la Seconda guerra mondiale” ha detto ancora. “L’Unione europea e la Nato sono nate per difendere la libertà delle persone e dei popoli, per difendere la democrazia e lo stato di diritto: tutto questo è in gioco in questo momento e per questo l’Ue è in gioco e l’unione dei Paesi europeo è particolarmente importante e da preservare” ha aggiunto il presidente della Repubblica.

