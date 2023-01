Mattarella: l’Italia è una democrazia matura, guardiamo al futuro con una visione comune

Un messaggio di diciassette minuti pronunciato in piedi in un luogo diverso rispetto al tradizionale studio alla vetrata del Quirinale. Sergio Mattarella si è rivolto agli italiani nel tradizionale messaggio di fine anno ricordando a tutti che “la Repubblica siamo noi” con i nostri comportamenti che hanno come approdo finale quella coesione sociale che è alla base della crescita del Paese. Il futuro, in buona sostanza è nelle nostre mani.

La bussola, per il capo dello Stato, rimane la Costituzione cui si è richiamato più volte nel corso del suo discorso soprattutto quando ha ricordato che “la Repubblica è di chi paga le tasse” dando atto implicitamente a Giorgia Meloni di aver bloccato chi, anche all’interno dell’esecutivo, aveva ipotizzato uno scudo penale per i reati fiscali. Il capo dello Stato ha ricordato, proprio facendo riferimento al nuovo esecutivo, che era ormai matura nel Paese l’idea che una donna per la prima volta assumesse la guida del Governo. Un fatto positivo e non c’è dubbio che nel suo messaggio Mattarella abbia, in buona sostanza, offerto un importante sostegno a Giorgia Meloni, come lei stessa ha riconosciuto commentando il discorso del Presidente.

La destra al governo va vista come un fatto fisiologico, di normale alternanza in una democrazia compiuta e matura. Ma i veri protagonisti del suo discorso sono i giovani: “bisogna guardare al futuro con i loro occhi” dice il capo dello stato, gli occhi di chi vuole costruire un mondo migliore. E’ un inno alla modernità, alla nuova economia green, allo sviluppo tecnologico, all’innovazione da guidare e costruire per migliorare “le nostre condizioni di vita”.

E’ un appello a progettare “il domani con coraggio”, un domani moderno e solidale insieme. E saranno soprattutto i giovani a doverlo costruire. Proprio perché “la Repubblica siamo noi”.

