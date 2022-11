Mattarella: “Legami fra popoli europei non vengano recisi da brutalità della guerra”

“Siamo a fianco delle ragioni del popolo ucraino e, mentre è in gioco il destino dell’Europa, appare più che mai necessario avere il coraggio di guardare al futuro, di immaginare come la cultura possa costituire un veicolo di pace”, ha aggiunto il presidente della Repubblica

I fili che legano fra loro i popoli europei non possono venire meno per colpa di chi ha fatto ricorso alla brutalità della violenza e della guerra. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento al Simposio Cotec Europa “Culture meets innovation”. “In questo momento in cui la guerra è tornata sul continente europeo, con migliaia di vittime e devastanti distruzioni che così profondamente lacerano vite umane e luoghi, dobbiamo riaffermare con tenacia che cultura e innovazione devono rappresentare strumenti di dialogo, di pace, di futuro”, ha affermato il presidente aggiungendo che “le devastazioni di luoghi nel cuore d’Europa, le vite spezzate, l’attentato recato alla libertà e all’indipendenza dell’Ucraina: eventi come questi pensavamo che appartenessero a un passato remoto”. “Siamo a fianco delle ragioni del popolo ucraino e, mentre è in gioco il destino dell’Europa, appare più che mai necessario avere il coraggio di guardare al futuro, di immaginare come la cultura possa costituire un veicolo di pace”, ha affermato il capo dello Stato.

Cultura e innovazione, ha continuato il presidente della Repubblica, devono essere considerate sinergiche e produrre progresso”. “Basta pensare che, in Italia, l’industria culturale, nel suo complesso, pur in epoca di pandemia, ha rappresentato, nel 2020, 84,6 miliardi. L’Unione europea appare consapevole del legame tra innovazione e cultura, con iniziative quali la Nuova Bauhaus Europea. Si tratta di una recente proposta della Commissione che, attraverso soluzioni innovative e interdisciplinari, punta a collegare cultura, tecnologia, innovazione, arte e scienza”, ha detto Mattarella, secondo cui è necessario “investire in questa direzione e occorre farlo oggi”. “L’Italia, con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha deciso di destinare risorse ingenti al comparto della cultura – si tratta di oltre 7 miliardi di euro – includendo misure per la digitalizzazione, l’innovazione e la competitività, insieme alla rigenerazione di piccoli borghi con iniziative di valorizzazione e restauro del patrimonio artistico e architettonico”, ha detto il capo dello Stato.

Secondo Mattarella la cultura è “da sempre un motore di crescita, di ricerca, di sviluppo e non si può riflettere sull’avvenire dell’umanità senza ritenerlo collegato al mondo dell’innovazione e della tecnologia”. “Un avvenire in cui la tecnologia e l’innovazione non siano soltanto al servizio di sistemi di armamento sempre più distruttivi ma siano indirizzati al progresso dell’umanità. Innovazione e tecnologia sono due elementi che guidano prepotentemente questa fase delle nostre vite e credo che, se adeguatamente governati, potranno fungere da moltiplicatori di conoscenza e da volano di crescita”, ha detto Mattarella. La cultura contemporanea è fortemente sollecitata da questioni come la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale. Se vale per le applicazioni destinate alla vita quotidiana di ciascuno di noi, vale ormai anche per le applicazioni destinate alle arti e non può esservi nulla di sorprendente in questo.

Occorre accelerare il raggiungimento di una “sovranità europea”, ha aggiunto il presidente della Repubblica, anche per quanto riguarda il campo tecnologico. “La crisi della pandemia e la crisi prodotta dalla guerra ci dicono quanto sia fondamentale la cooperazione. Dall’innovazione dipendono la nostra capacità di competere e quella di garantire ai nostri concittadini una solida cornice di sicurezza. È essenziale che l’Unione Europea si doti di autonomia strategica”, ha detto Mattarella.

