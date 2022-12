Con il passaggio delle Frecce tricolori in formazione sul cielo di Roma si è conclusa la rivista militare in occasione della Festa della Repubblica. Poco prima, per la prima volta nella storia della parata, il passaggio degli elicotteri dei corpi armati e non dello Stato e il lancio di un paracadutista con una bandiera italiana di 400 metri quadrati, che è stata poi disposta su via dei Fori imperiali. Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, dopo aver ricevuto gli onori militari, ha lasciato il palco presidenziale di via dei Fori Imperiali per salire sulla Lancia Flaminia del Quirinale. A scortare la vettura il Reggimento Corazzieri a cavallo. Nel pomeriggio non ci sarà la consueta apertura al pubblico ma l’ingresso dei Giardini del Quirinale riguarderà categorie di persone con fragilità rappresentate dalle associazioni a carattere nazionale. Gli invitati saranno circa 2.300 e sono stati individuati dalla Regione Lazio, da Roma Capitale e dalla Città metropolitana di Roma Capitale.

Sono stati i 300 sindaci provenienti da tutta Italia ad aprire ufficialmente la rivista militare. I primi cittadini, in rappresentanza degli oltre 8 mila comuni italiani, hanno sfilato con la fascia tricolore, simbolo di un Paese che trova la sua unità e identità a partire dai territori nella fratellanza, uguaglianza e giustizia, principi sui quali si fonda la Carta costituzionale italiana. Subito dopo, per la prima volta nella storia, ha sfilato per via dei Fori imperiali una folta delegazione in rappresentanza del personale socio sanitario. Il tutto accompagnato dal passaggio di un elicottero del 118. Si tratta di un tributo per quanto fatto durante l’emergenza pandemica. Nel palco delle autorità, insieme al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, giunto a bordo della storica Flaminia in uso al Quirinale e accolto dagli onori militari, sono presenti le massime cariche dello Stato e una folta delegazione di ministri, guidata dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. A fare da sfondo alla parata, il cui tema scelto dalla Difesa è “Insieme a difesa della pace” un’immensa bandiera italiana srotolata sul Colosseo.

Alla parata del 2 giugno anche una rappresentanza della componente civile della Difesa. Come si legge in una nota, il personale civile costituisce una realtà importante della Difesa e un supporto valido e insostituibile a sostegno della missione delle Forze armate. Sono circa 20 mila le unità che operano su tutto il territorio nazionale, negli Uffici centrali, Direzioni generali, direzioni tecniche, arsenali militari e stabilimenti militari. Nell’ambito del ministero della Difesa opera una consistente componente di personale civile, che si caratterizza per le diversificate professionalità – da quelle amministrative a quelle tecniche, oltre a quelle della giustizia militare – che riflettono la peculiare organizzazione del dicastero. Il personale civile del ministero della Difesa è un bacino di preziose capacità tecniche, amministrative e dirigenziali.

La Direzione generale per il personale civile, inserita nell’ambito del Segretariato generale della Difesa e Direzione nazionale degli armamenti (Segredifesa) è l’ente che cura il reclutamento, lo stato giuridico, l’impiego, la mobilità, la formazione, le variazioni delle posizioni di stato, la disciplina, le relazioni sindacali, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, le pari opportunità, il trattamento economico e previdenziale del personale civile della Difesa, dei professori delle accademie e istituti militari di formazione e dei magistrati militari, nonché il contenzioso del lavoro dei dipendenti civili della Difesa.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona di alloro sulla tomba del Milite Ignoto, all’Altare della Patria. Nello stesso momento, nel cielo della Capitale sono sfrecciate le Frecce tricolori.

Il presidente della Repubblica sottolinea in un messaggio inviato al Capo di Stato maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, che “come settantasei anni fa ribadiamo le ragioni che hanno spinto il popolo italiano, dopo le sofferenze di due guerre mondiali e della dittatura, a percorrere il lungo cammino verso uno Stato democratico, i cui valori di libertà, pace, uguaglianza e giustizia, diventarono i principi di supremo riferimento per i cittadini e il Paese”. “Le Forze armate, protagoniste in questo percorso, in Italia e all’estero – prosegue il Capo dello Stato -, si confermano una risorsa preziosa, come evidenziato anche dalle vicende della gestione della pandemia”. “I riconoscimenti che pervengono alle nostre Forze armate – aggiunge – sono la prova eloquente della qualità del loro impegno e della credibilità che si sono conquistati. Ai soldati, marinai, avieri, carabinieri, finanzieri e al personale civile, di ogni ordine e grado giungano, in questo giorno di festa, l’apprezzamento e la gratitudine per il servizio offerto alla comunità”.

Nell’attuale contesto di crisi “l’Italia e tutta la comunità internazionale, hanno un ruolo centrale nel favorire il dialogo”, scrive il presidente Mattarella. “Dobbiamo farlo uniti, insieme. La nostra esperienza – prosegue – ci ha mostrato come si possa costruire una convivenza stabile e duratura, anche all’indomani di conflitti sanguinosi”. “Lo ribadiamo oggi – evidenzia ancora il Capo dello Stato – mentre siamo a fianco dell’aggredita Ucraina”. “La Repubblica – aggiunge – è impegnata a costruire condizioni di pace e le sue Forze armate, sulla base dei mandati affidati da governo e Parlamento, concorrono a questo compito”.

Il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, sottolinea che “il 2 giugno di settantasei anni fa, con la scelta della Repubblica, il popolo italiano si incamminò sulla strada della pace, archiviando le avventure belliciste proprie di un regime autoritario come quello fascista. Una opzione che venne poi solennemente ratificata nella Costituzione”. “Il nostro contributo, e in esso delle Forze armate, alla causa della pace e della cooperazione internazionale – prosegue – si è caratterizzato con l’adesione al Trattato del Nord-Atlantico sottoscritto fra Paesi amanti della libertà, con la costruzione graduale e crescente della unità europea, con la partecipazione all’Onu e alle sue iniziative”. “Fu possibile realizzare un clima di crescente fiducia che, diminuendo le tensioni, consentiva di ridurre ragioni e clima di un confronto talvolta ai limiti del contrasto, senza tuttavia mai oltrepassare quelli che conducono al conflitto”, afferma ancora il Capo dello Stato.

L’attuale contesto internazionale “ci interroga profondamente su come sia possibile garantire oggi il bene indivisibile della pace. Le aggressioni ai civili, le devastazioni delle città nel cuore della nostra Europa, pensavamo appartenessero a un passato remoto, ma la drammatica cronaca di questi giorni ci ricorda come stabilità e pace non sono garantite per sempre”, scrive il presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato sottolinea che “la pace non si impone da sola ma è frutto della volontà e dell’impegno concreto degli uomini e degli Stati”. “Una pace – evidenzia – basata sul rispetto delle persone e della loro dignità, dei confini territoriali, dello stato di diritto, della sovranità democratica, una pace basata sull’utilizzo della diplomazia come mezzo di risoluzione delle crisi tra Nazioni, una pace basata sul rispetto dei diritti umani”.

Il ministro della Difesa Guerini: “Festa della Repubblica è una lezione sempre valida sulla possibilità di ricominciare”

La Festa della Repubblica è “una lezione sempre valida” sulla possibilità “di ricominciare”, partendo da condizioni di difficoltà. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel suo messaggio per il 2 giugno. “Donne e uomini della Difesa, buona Festa della Repubblica. Comincio con questo augurio, perché la celebrazione della Repubblica italiana, nata nel ’46 dalle ceneri di un Paese ferito ma ricco di energie e desiderio di rilancio, è certamente questo: una festa di tutti e di ciascuno, un grande appuntamento collettivo con la propria memoria e con la propria identità. Ed è anche, cosa non meno importante, una lezione sempre valida sulla possibilità di ricominciare, anche partendo da condizioni difficili o perfino drammatiche come quelle di allora”, si legge nel messaggio di Guerini. Quest’anno la Festa ha per le Forze Armate un sottotitolo che recita “insieme a difesa della pace”. “Vorrei soffermarmi su tre parole chiave che caratterizzano questo giorno e questo motto. La prima è precisamente ‘repubblica’: res publica, ossia di cosa che riguarda, appartiene ed è nella responsabilità di ognuno di noi, nessuno escluso. È un termine carico di fascino, che descrive più di ogni altro l’essenza del nostro sistema di valori, incardinato nella Costituzione e improntato alla democrazia partecipativa. Un sistema che le Forze Armate della Repubblica hanno contribuito a tutelare fin dagli albori, e che proteggono a tutt’oggi. A quanti lo hanno fatto al prezzo della vita, o di forti patimenti, va oggi – come sempre, forse più di sempre – un pensiero di particolare gratitudine”, ha detto Guerini.

La seconda parola, ha proseguito il ministro è “insieme”: “perché non vi può essere repubblica senza un sentimento profondo e diffuso di comunanza, di familiarità, di collaborazione; senza un obiettivo condiviso, che non annulla e anzi moltiplica la forza di quelli individuali. Anche in questo caso, fa piacere constatare che le Forze Armate italiane e il Personale civile della Difesa siano consapevoli portatori di questo modello, di questa visione, incarnati nel servizio quotidiano a favore dei cittadini e delle Istituzioni che li rappresentano. Infine, ma non certo da ultimo per importanza, ‘pace’: una condizione da salvaguardare con intelligenza, con impegno e con coraggio, un orizzonte a cui la Difesa italiana lavora, in maniera costante e attiva, attraverso le molte missioni di pace e di stabilizzazione di cui si è resa protagonista negli anni, e non di meno rivestendo un ruolo di disincentivo nei confronti delle potenziali minacce che è, di per sé, strumento di pace”, prosegue il messaggio. “Donne e uomini della Difesa, è una Festa della Repubblica contraddistinta da non poche preoccupazioni, ma è anche un giorno in cui, facendo un bilancio, come avviene in queste circostanze, possiamo dirci orgogliosi del nostro Paese. Grande merito, per questo, va anche a voi”, ha concluso Guerini.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram