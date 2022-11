Mattarella: “La sicurezza sul lavoro è un diritto, assicurarla un dovere inderogabile”

La sicurezza nei luoghi di lavoro è un diritto, una necessità, assicurarla un dovere inderogabile. Lo ha detto presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo all’Istituto Bearzi di Udine alla cerimonia in ricordo di Lorenzo Parelli, il diciottenne morto nel suo ultimo giorno di stage alla Buimec di Lauzacco (Pavia di Udine), dopo essere stato travolto da una barra d’acciaio. “Sono qui anzitutto per esprimere la mia vicinanza e la mia partecipazione all’immenso, insanabile dolore dei genitori, della sorella, degli amici e compagni di Lorenzo Parelli. È una ferita profonda che interroga l’intera comunità, a cominciare dalla quella scolastica”, ha affermato Mattarella, che ha poi aggiunto: “Affinché si manifesti con piena chiarezza che non si tratta di una ricorrenza rituale o astratta ma di un’occasione di richiamo e riflessione alle condizioni del diritto costituzionale al lavoro”. “Quest’anno anticipiamo qui la celebrazione della Giornata del Lavoro, in omaggio a Lorenzo e a tutti coloro che hanno perso la vita sui luoghi di lavoro”, ha detto ancora.

Durante la sua visita, il presidente della Repubblica ha incontrato, privatamente, la famiglia del giovane Parelli e, successivamente, una rappresentanza di alunni delle scuole elementari e medie. Ha visitato, quindi, i laboratori e le officine dell’Istituto Bearzi . Al termine, ha avuto luogo l’incontro con gli studenti, i docenti e le autorità nella palestra della scuola nel corso del quale hanno preso la parola il sindaco di Udine Pietro Fontanini, il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il direttore del Bearzi, don Lorenzo Teston, il coordinatore del Centro di formazione professionale, Giulio Armano e Matteo Lorenzon, compagno di classe di Lorenzo.

Nel suo intervento, il presidente della Repubblica ha parlato anche del conflitto in Ucraina affermando che “nel momento in cui la ripresa sembrava avviata, anche con ritmi maggiori rispetto a molte delle previsioni, è intervenuta una guerra insensata, provocata dall’aggressione militare russa contro il popolo ucraino, che va sostenuto nella sua resistenza”.

