Mattarella all’omaggio a Manzoni: “No a nefaste supremazie basate sulla razza”

La Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo del 1948 “è una carta fondamentale, nata dopo gli orrori della Seconda guerra mondiale, che individua la persona umana in sé, senza alcuna differenza, come soggetto portatore di diritti, sbarrando così la strada a nefaste concezioni di supremazia basate sulla razza, sull’appartenenza, e, in definitiva, sulla sopraffazione, sulla persecuzione, sulla prevalenza del più forte”. Lo ha chiarito il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia per il 150mo anniversario della morte di Alessandro Manzoni.

Nella visione di Alessandro Manzoni “è la persona, in quanto figlia di Dio, e non la stirpe, l’appartenenza a un gruppo etnico o a una comunità nazionale, a essere destinataria di diritti universali, di tutela e di protezione. E’ l’uomo in quanto tale, non solo in quanto appartenente a una nazione, in quanto cittadino, a essere portatore di dignità e di diritti”, ha aggiunto il capo dello Stato. Non c’è alcun quietismo, non c’è rassegnazione: “Manzoni sostiene i moti di indipendenza nazionale, incoraggia i venti di libertà che spirano in Italia e in tante altre parti del mondo – non a caso nella Pentecoste cita America Latina, Irlanda, Libano e Haiti – giungendo, davanti alle aggressioni e alle ingiustizie, a teorizzare la legittimità della resistenza”, ha detto Mattarella. Utilizzando una terminologia odierna, “possiamo parlare di un Manzoni certamente popolare, ma non populista”, ha concluso.

