Mattarella alle Camere di commercio: “Mettersi alla stanga sul Pnrr, assicurare il progresso del Paese”

A 75 anni da quando Alcide de Gasperi sferzò i componenti della Democrazia cristiana vicini a Giuseppe Dossetti “a mettersi alla stanga” e a dare un contributo fattivo all’azione del partito, e dunque alla ripresa del Paese, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha usato le stesse parole del fondatore della Dc per invitare il sistema imprenditoriale italiano, e tutto il Paese, ad affrontare le sfide che il presente ci pone davanti, partendo dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, con la stessa determinazione di quando nel dopoguerra “occorreva ricostruire l’Italia dalle macerie ed insieme edificare un’autentica democrazia”. Parlando ai rappresentanti delle Camere di commercio di tutto il Paese, riuniti nella prima Conferenza nazionale in corso a Firenze, il presidente ha preso la parola dopo la relazione introduttiva del presidente Andrea Prete, in parte citandolo: “Progettare significa avere acuta percezione dell’oggi e visione del futuro”, ha scandito Mattarella spronando le stesse Camere di commercio a dare il proprio contributo: “È una grande impresa quella di assicurare il progresso di tutto il Paese e in questa imprese siete, a buon titolo coinvolti”. Tante le sfide davanti, a cominciare dall’inflazione, che rischia di “minare la ripresa. È una sfida – ha rimarcato il presidente – che riguarda tutti”, dalla politica alle imprese. Ma le basi sono solide perché, come ricordato, anche dopo la pandemia il nostro sistema economico “è stato capace di sorprendere e dimostrare capacità di ripresa inattese”. E lo farà ancora, grazie alle nostre imprese che “richiamano in tutto il mondo attenzione. Accanto ai campioni, è l’esperienza dell’agglomerato delle piccole e medie imprese ad attirare: si tratta di un modello di rapporto tra economie e territori che viene guardato con attenzione ovunque, cercando di riprodurlo”.

Dunque, sguardo rivolto al futuro che, secondo il presidente Prete, siamo chiamati “a progettare oggi” con il coinvolgimento di tutti e facendo “scelte coraggiose, di cui assumerci le responsabilità”. È tempo però che sulle Camere di commercio “si faccia un investimento politico ed istituzionale più deciso, se ne rafforzi il ruolo come organismi autonomi di affiancamento e promozione di chi fa impresa”. Considerando che “i prossimi anni saranno cruciali per tutti noi. Le rilevanti risorse messe a disposizione dal Pnrr, dai programmi e dai fondi europei e dal mercato rendono l’obiettivo di uscire dalla bassa crescita degli scorsi decenni alla nostra portata”. Le Camere di commercio, dal canto loro, continueranno “a sostenere il sistema” perché “se riuscissimo nei prossimi tre anni ad affiancare altre 250 mila imprese l’impatto sul Pil sarebbe dello 0,9 per cento”. Cercando di evitare quanto avvenuto negli ultimi 10 anni, con circa 130 mila imprese guidate da under 35 scomparse, soprattutto nel Centro-Sud. Su questo la politica non sarà sorda perché, come ha assicurato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, “il primo metro di questo governo è l’ascolto perché dobbiamo fare una rivoluzione in questo Paese e questo è l’anno della politica industriale che dobbiamo realizzare nel Paese, che manca da oltre 30 anni”.

