Mattarella: “Al cordoglio sui migranti devono seguire scelte concrete dall’Italia e dall’Ue”

Al cordoglio per il naufragio di Cutro, in Calabria, seguano le azioni concrete. A dirlo è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’Anno accademico dell’Università degli studi della Basilicata, in occasione del quarantesimo anniversario dalla fondazione dell’ateneo.

“Sulle coste della Calabria si è verificato un evento tragico che ha coinvolto la commozione dell’intero Paese”, ha affermato il presidente della Repubblica. “Davanti all’evento drammatico che si è verificato” e “a quanto esso raffigura, il cordoglio deve tradursi in scelte concrete, operative, da parte di tutti: dell’Italia, per la sua parte, dell’Ue e di tutti i Paesi che ne fanno parte. Questa è la risposta vera da dare a quanto avvenuto”.

Secondo il Capo dello Stato la tragedia di Cutro, in cui hanno perso la vita anche cittadini afgani, “ci fa tornare in mente la folla di persone all’aeroporto Kabul che chiedevano un passaggio aereo per fuggire e ci fa comprendere il perché intere famiglie, persone che non vedono futuro, con sofferenza, decidono di lasciar la propria terra per avere la possibilità di un futuro altrove”.

Per Mattarella la difesa dei valori non può che avere un’ottica universalista: “La libertà non è effettiva se non è appannaggio di tutti e in un mondo che è sempre più una comunità raccolta, interconnesso, la mancanza di libertà o di esercizio di diritti in un luogo colpisce tutti, ovunque”.

Lo sguardo del Capo dello Stato si volge quindi all’Iran dove continua la repressione ad opera della Repubblica islamica: “Si tratta di un Paese di grandi tradizioni storico-culturali, di grande civiltà che vede un regime che soffoca i propri figli: questa è l’antitesi all’enunciazione dei diritti umani e della libertà”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram