“Matera social housing”: oggi l’inaugurazione del complesso residenziale a canoni agevolati

Taglio del nastro e consegna delle chiavi agli ultimi inquilini nel corso dell’inaugurazione del complesso residenziale “Matera social housing – Città dei sassi“, frutto di un progetto di edilizia sociale che mira a supportare la cosiddetta “fascia grigia” con locazioni a canone agevolato. Il “Matera social housing” punta infatti a dare un tetto a quei nuclei familiari che non possono accedere all’edilizia popolare – per esempio perché uno dei membri risulta percettore di reddito – ma, al contempo, neanche ad affittare un immobile a prezzi di mercato, in quanto troppo oneroso. L’iniziativa ha visto la realizzazione di 113 appartamenti nella Contrada San Francesco, nella parte bassa della città lucana, ed è stata realizzata dal fondo immobiliare Esperia, gestito da Fabrica immobiliare Sgr e partecipato al 75 per cento dal Fondo investimenti per l’abitare – Fia, piattaforma gestita da Cdp immobiliare Sgr del Gruppo Cassa depositi e prestiti. A disposizione dei futuri inquilini, appartamenti di tagli e tipologie differenti, a seconda delle esigenze, ma anche numerosi spazi comuni dedicati alla socialità e a favorire l’interazione tra i residenti, per una superficie complessiva di oltre diecimila metri quadrati.

Ad aprire l’evento d’inaugurazione del complesso sarà il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, a cui faranno seguito gli interventi dell’assessore alle Infrastrutture e mobilità della Regione Basilicata, Donatella Merra, del vice presidente di Confindustria Basilicata, Giovanni Maragno, del direttore generale Acri, consigliere Fondazione con il Sud, Giorgio Righetti, e del vicesindaco e assessore all’urbanistica e alla Politiche abitative di Matera, Rosa Nicoletti. A spiegare l’importanza del social housing e del progetto materano saranno poi l’amministratore delegato di Cdp immobiliare Sgr, Giancarlo Scotti, l’amministratore delegato di Fabrica immobiliare Sgr, Giovanni Maria Benucci, e il presidente nazionale Legacoop abitanti, Rossana Zaccaria. Al termine dell’evento è prevista la visita del complesso residenziale.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram